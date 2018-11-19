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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 434435436437
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 10:55

Меж тем, не дожидаясь послеобеденного времени, на рынке безналичного «американца» покупатели немного активизировались, своими действиями приподняв цену СКВ по состоянию на 10.53 к отметке 27,76/27,78 UAH/USD.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:19

Около 11.17 цена безналичного доллара остановила рост на отметке 27,765/27,775 UAH/USD на фоне равновесия спроса и предложения.

Дополуденный «нерешительный» рост курса безналичного «американца» на межбанке сопровождался признаками снижения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,75/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo. Наконец-то эта динамика гармонирует с упавшими остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
А нехватка гривневого ресурса поясняет «нерешительность» «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:47

К 11.45 котировки безналичного доллара на межбанке сузили спред до отметки
27,77/27,78 UAH/USD, удерживаясь на этой цифре действующим на моменте равновесием покупок и продаж.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:35

По состоянию на 12.28 на межбанке начавшийся было на покупках СКВ рост курса «американца» заморозился и даже откатился к уровню 27,765/27,775 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который вырос на 2,58 коп., составив 27,7705 UAH/USD.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:02

На 12.59 котировки безналичного доллара, не изменившись, консолидировались на отметке 27,765/27,775 UAH/USD и на время обеденного перерыва отказались от курсовой динамики.

На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:56

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 1,93 коп., на торгах понедельника понизился на 0,98 коп., оказавшись на уровне 27,7648 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,58 коп., составил 27,7705 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 19 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,77 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.03, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,75/27,78 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 10.50 Киева, когда, ставшие более активными покупатели, приподняли курс доллара до 27,76/27,78 UAH/USD.
Со слов очевидцев, в дебюте торгов приобретали СКВ игроки, успевшие рассчитаться с Казной, уплатив налоги по изрядному списку из 8-ми пунктов. Нелишне заметить, что рост курса доллара шел трудно, преодолевая нехватку гривни, значительную часть ликвидности которой с рынка ушла на оплату налогов. Об этом дали понять упавшие с уровня 55 111,6 млн. грн. к отметке 50 354,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Меж тем к 11.15 курс безналичного «американца» на межбанке вырос к 27,765/27,775, а спустя полчаса поднялся к 27,77/27,78 UAH/USD. Очевидно, этот подъем забрал у «зеленых быков» последние силы, поскольку около 12.28 доллар уже откатился до 27,765/27,775 UAH/USD.
С 13.30 коррекция доллара обрела второе дыхание, пролонгировав поэтапное («порционное») снижение СКВ на пустеющем рынке стараниями единичных продаж доллара игроками, с одной стороны не дождавшихся послеобеденного «зеленого» ралли, с другой, участниками рынка, пытавшимися вскочить в последний вагон уходящего поезда фискального сезона и продававшими доллар ради дефицитной гривни по любой цене в условиях покинувших рынок покупателей.

Эта предфинишная низколиквидная суета уронила курс «американца» до 27,725/27,750 UAH/USD.

Рынок опустел, на фоне снижения торговой активности на межбанке ценовая динамика упала, сохранив последние цены СКВ неизменными до самого финиша сессии.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7648 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,08% с 28,0672 UAH/USD до 27,7648 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 19 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,75/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 19 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», символически прибавил в цене по следующим причинам.

Во-первых, значительная часть бизнеса, не откладывая фискальные платежи на последний день, успели рассчитаться с Казной, вернувшись к покупкам СКВ на межбанке.

Во-вторых, к понедельнику, средневзвешенный курс доллара, потеряв с 13 ноября 0,58%, обрел привлекательный для покупок вид.

В-третьих, на рынке безналичного доллара наступил очередной цикл, пришло время роста доллара.

В-четвертых, в дополуденную, наиболее активную часть торгов межбанка тамошних «зеленых быков» поддержало подорожание наличного «американца».

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 ноября понизились, имея для этого следующие причины.

Во-первых, на рынке появились «быки», что, как известно, сопровождается потерями в ликвидности.

Во-вторых, из-за падения гривневой ликвидности активность покупателей была ограничена.

В-третьих, если в пятницу в торгах принимал участие регулятор, выкупив с платформы Matching $10,0 млн. в свои резервы, нынче НБУ на рынке не видели.

В-четвертых, дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью («синдром понедельника»).
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:58

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки заметного сжатия гривневой ликвидности, на которое указало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 354,1 млн. грн. к отметке 45 585,9 млн. грн. Эта динамика, связанная с датой фискальных платежей по изрядному списку пунктов играет против безналичного «американца».
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:07

Наверное, все-таки пришло время смены тренда на рынке «зеленого» безнала. Накануне по средневзвешенному курсу СКВ была копеечная «репетиция», а нынче «зеленые быки», похоже, настроились всерьез: первые реальные сделки по безналичному «американцу» констатировали рост курса «американца» на 10.06 до 27,76/27,78 UAH/USD.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:36

По состоянию на 10.33 Киева на межбанке доллар приподнялся к отметке (27,77/27,78 UAH/USD), сопровождаясь динамичным равновесием покупок и продаж. Несмотря на очевидное повторение сценария предыдущего дня, наш консультант выразил уверенность, что послеобеденного отката не будет.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:02

К 11.00 котировки безналичного доллара не тронулись с отметки 27,77/27,78 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей с невысокой ликвидностью. Со слов непосредственных участников сессии, в повышении курса «американца» на межбанке принимали участие «все понемногу», включая очевидную нехватку на моменте продавцов доллара. То ли «естественного происхождения», то ли вследствие «придержек» валюты экспортерами.
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