Додано: Пон 19 лис, 2018 15:56

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 1,93 коп., на торгах понедельника понизился на 0,98 коп., оказавшись на уровне 27,7648 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,58 коп., составил 27,7705 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 19 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,77 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.03, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,75/27,78 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 10.50 Киева, когда, ставшие более активными покупатели, приподняли курс доллара до 27,76/27,78 UAH/USD.

Со слов очевидцев, в дебюте торгов приобретали СКВ игроки, успевшие рассчитаться с Казной, уплатив налоги по изрядному списку из 8-ми пунктов. Нелишне заметить, что рост курса доллара шел трудно, преодолевая нехватку гривни, значительную часть ликвидности которой с рынка ушла на оплату налогов. Об этом дали понять упавшие с уровня 55 111,6 млн. грн. к отметке 50 354,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Меж тем к 11.15 курс безналичного «американца» на межбанке вырос к 27,765/27,775, а спустя полчаса поднялся к 27,77/27,78 UAH/USD. Очевидно, этот подъем забрал у «зеленых быков» последние силы, поскольку около 12.28 доллар уже откатился до 27,765/27,775 UAH/USD.

С 13.30 коррекция доллара обрела второе дыхание, пролонгировав поэтапное («порционное») снижение СКВ на пустеющем рынке стараниями единичных продаж доллара игроками, с одной стороны не дождавшихся послеобеденного «зеленого» ралли, с другой, участниками рынка, пытавшимися вскочить в последний вагон уходящего поезда фискального сезона и продававшими доллар ради дефицитной гривни по любой цене в условиях покинувших рынок покупателей.



Эта предфинишная низколиквидная суета уронила курс «американца» до 27,725/27,750 UAH/USD.



Рынок опустел, на фоне снижения торговой активности на межбанке ценовая динамика упала, сохранив последние цены СКВ неизменными до самого финиша сессии.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7648 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,08% с 28,0672 UAH/USD до 27,7648 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 19 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,75/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 19 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», символически прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, значительная часть бизнеса, не откладывая фискальные платежи на последний день, успели рассчитаться с Казной, вернувшись к покупкам СКВ на межбанке.



Во-вторых, к понедельнику, средневзвешенный курс доллара, потеряв с 13 ноября 0,58%, обрел привлекательный для покупок вид.



В-третьих, на рынке безналичного доллара наступил очередной цикл, пришло время роста доллара.



В-четвертых, в дополуденную, наиболее активную часть торгов межбанка тамошних «зеленых быков» поддержало подорожание наличного «американца».



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 ноября понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке появились «быки», что, как известно, сопровождается потерями в ликвидности.



Во-вторых, из-за падения гривневой ликвидности активность покупателей была ограничена.



В-третьих, если в пятницу в торгах принимал участие регулятор, выкупив с платформы Matching $10,0 млн. в свои резервы, нынче НБУ на рынке не видели.



В-четвертых, дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью («синдром понедельника»).