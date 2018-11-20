Додано: Вів 20 лис, 2018 15:57

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в понедельник относительно доллара 0,98 коп., на торгах вторника укрепился на 0,09 коп., оказавшись на уровне 27,7639 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 20-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 0,32 коп., составил 27,7673 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 20 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,725/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.07, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,76/27,78 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 10.30 Киева, когда, ставшие более активными покупатели, приподняли курс доллара до 27,77/27,78 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.20 Киева.



Как заметили участники торгов, в повышении цены «американца» на межбанке принимали понемногу все игроки, и «варяги», и резиденты. Стимулировала подорожание СКВ текущая нехватка продавцов. Как оказалось впоследствии, продавцы были в избытке, но до определенного момента «придерживали» валюту, стараясь ее продать подороже. С этим получилось не все гладко. Убедившись, что курс СКВ больше не растет, с 11.30 стартовали ее продажи, развернув тренд доллара вниз: к 11.35 «американец» откатился до 27,76/27,77, спустя 35 минут восстановившись до 27,765/27,775 UAH/USD. Новая полоса стабильности затянулась до 13.07 Киева, когда на обеденный перерыв рынок ушел на фоне более низких цен: 27,75/27,77 UAH/USD. Ожидаемые экспортерами покупки СКВ шли трудно. Процессу мешала острая нехватка гривни – сезон фискальных платежей опустошил запасы нацвалюты у плательщиков, и приобретать остающуюся дешевой валюту было просто не за что. Этот тезис подтверждается упавшими с уровня 50 354,1 млн. грн. к отметке 45 585,9 млн. грн. остатками в нацвалюте на коррсчетах НБУ.

Меж тем экспортерам надо было реализовать обязательную часть внешнеторговой выручки. Продажи с 14.15 уронили цену «американца» на межбанке до 27,75/27,77 UAH/USD.



Эти уровни цен СКВ оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7639 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,08% с 28,0672 UAH/USD до 27,7639 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 20 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», символически потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на излете фискального периода и объемных платежей в Казну бизнес оказался без достаточного количества гривни. Выходить на межбанк с покупками СКВ могли очень немногие.



Во-вторых, ко вторнику постепенно нарастает приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно реализовать.



В-третьих, еще до полудня «медведей» межбанка поддержало снижение цен на наличном рынке.



В-четвертых, как мы утверждали в более ранних обзорах, активность импортеров из-за падения спроса населения на зарубежные товары заметно понизилась, уменьшая «градус спроса» на СКВ.



Уместно указать на незначительную курсовую динамику безналичного доллара. Де-факто, рынок пары доллар-гривня вошел в «боковик». Дело в том, что рынок, пребывавший с 13 ноября в нисходящем тренде, уже «созрел» для разворота вверх, но «горючего» для этого разворота не хватило.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 ноября немного повысились.



Во-первых, на рынке появились «медведи», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Во-вторых, заметную часть времени торгов пара доллар-гривня на межбанке пребывала в равновесии покупок и продаж в сопровождении ситуативной стабильности.



В-третьих, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа часть которой надо обязательно реализовать.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели обычно не радует игроков оборотами), снята с повестки дня.

