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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 436437438439
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:55

Меж тем, около 11.50 сказка про «зеленого бычка» закончилась – курс доллара на межбанке упало к 27,75/27,76 UAH/USD, а появившийся на рынке регулятор начал выкупать СКВ по 27,76 UAH/USD с платформы Matching.
дядя Caша
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