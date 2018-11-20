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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:55
Меж тем, около 11.50 сказка про «зеленого бычка» закончилась – курс доллара на межбанке упало к 27,75/27,76 UAH/USD, а появившийся на рынке регулятор начал выкупать СКВ по 27,76 UAH/USD с платформы Matching.
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