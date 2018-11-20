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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:55
Меж тем, около 11.50 сказка про «зеленого бычка» закончилась – курс доллара на межбанке упало к 27,75/27,76 UAH/USD, а появившийся на рынке регулятор начал выкупать СКВ по 27,76 UAH/USD с платформы Matching.
Додано: Сер 21 лис, 2018 12:09
Пополудни, к 12.07 на межбанке незначительные перемены и символический отскок курса «американца» до 27,755/27,765 UAH/USD как результат действий регулятора. На указанное время рынок в балансе.
Додано: Сер 21 лис, 2018 12:23
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который вырос на 1,03 коп., составив 27,7776 UAH/USD.
Динамика этого индикатора дает основание на вероятность реализации нашего «шуточного» прогноза о сохранении пребывания рынка «зеленого» безнала в боковом тренде, но, в противовес вторничному откату на 0,09 коп., аналогичный по размеру микротскок.
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:14
По состоянию на 12.46 на межбанке обозначился «очередной» боковой тренд – котировки доллара не покинули отметку 27,755/27,765 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.
Регулятор покинул рынок, прекратив скупку «лишнего» доллара, позволив последнему около 13.10 совершить еще одну «микропросадку», консолидировавшись на отметке 27,75/27,76 UAH/USD и на время обеденного перерыва отказавшись от курсовой динамики.
На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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