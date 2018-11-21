Додано: Сер 21 лис, 2018 15:58

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, символически укрепившийся во вторник относительно доллара на 0,09 коп., на торгах среды незначительно понизился на 1,10 коп., оказавшись на уровне 27,7749 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 21-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 1,03 коп., составил 27,7776 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 21 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,735/27,760 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,77/27,80 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 11.00 Киева, когда, восходящий тренд пары доллар-гривня сменился ситуативной стабильностью, позволившей «американцу» сузить спред своих цен до 27,785/27,795, одновременно дав старт коррекции, которая спустя 13 минут понизила курс доллара до 27,78/27,79 UAH/USD. Выросшая динамика отката уронила цену «американца» по состоянию на 11.35 до 27,75/27,76 UAH/USD, заставив регулятор появиться на межбанке , выкупая долларовую ликвидность с платформы Matching по 27,76 UAH/USD.



Это на время остановило коррекцию курса СКВ и даже приподняло ее курс около полудня до 27,755/27,765 UAH/USD.



«Анатомия» случившейся смены настроения на межбанке хорошо знакома с более ранних сессий. Как известно, к среде заметно растет приток экспортной выручки, половину которого надо обязательно продать на межбанке. Экспортеры, получив «на руки» СКВ, решили перед обязательными ее продажами превентивно повысить курс мелколотовыми бидами на открытии сессии. Это им удалось. К 11.00, убедившись, что курс прекратил рост, достигнув максимума, стартовали продажи, оказавшиеся настолько интенсивными, что вынудили вмешаться в ход торгов регулятора. Заметим, что в начале продаж цена СКВ снижалась очень медленно – на офера экспортеров находились покупатели, у которых появилась для этого гривня. Рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 45 585,9 млн. грн. к отметке 51 718,5 грн. это подтвердил. Интенсивность сделок во время приподнявшейся цены СКВ обеспечило рост средневзвешенного курса доллара в эту среду.

Необходимо заметить, что динамика процесса катализировалась канунами дня благодарения в США, из-за которого ближайшая сессия межбанка по доллару будет проходить в непопулярном у нас режиме валютирования tom или «завтра». Поэтому, опасаясь пятничного более заметного подорожания доллара из-за падения притока экспортной выручки (22-го в США выходной), импортеры охотно покупали доллар 21-го.



Меж тем около 13.00 регулятор покинул рынок, где возобновилась коррекция американца, снова упавшего к 27,75/27,76 UAH/USD. С 14.35 на опустевшем рынке доллар, сохранив нисходящий тренд, оказался на цифре 27,735/27,755 UAH/USD.



Эти уровни цен СКВ оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7749 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,04% с 28,0672 UAH/USD до 27,7749 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 21 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 21 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», символически прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, выросший к среде приток внешнеторговой выручки, половину которой требовалось реализовать на рынке, экспортеры решили продать подороже, превентивно подняв курс СКВ на старте сессии.



Во-вторых, выросшая гривневая ликвидность и небезосновательные ожидания импортеров более заметного подорожания доллара к пятнице, когда из-за неработающих в США банков упадут поступления СКВ на счета экспортеров, охотно приобретали немного выросшие в цене доллары в эту среду.



В-третьих, расширение гривневой ликвидности после завершения фискального периода дала возможность покупок СКВ на межбанке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 ноября повысились.



Во-первых, на рынке наблюдался ассортимент настроений: от доминирования спроса на старте торгов доя преобладания оферов после 11.05 Киева.



Во-вторых, заметную часть времени сессии пара доллар-гривня на межбанке пребывала в равновесии покупок и продаж в сопровождении ситуативной стабильности.



В-третьих, к среде заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа часть которой надо обязательно реализовать. И на эту выручку находились покупатели.



В-четвертых, в торгах 21-го принимал участие регулятор, выкупая «лишнюю» СКВ с платформы Matching, внося свою лепту в общий рост ликвидности и пополнив свои «закрома» на $20,0 млн.

