Додано: Чет 22 лис, 2018 16:03

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в среду относительно доллара 1,10 коп., на торгах четверга повысился на 3,18 коп., оказавшись на уровне 27,7458 UAH/USD tom.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,57 коп., составил 27,7439 UAH/USD tom.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 22 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,735/27,755 UAH/USD виртуально, без сделок.



Ввиду выходного дня в США (Америка 22 ноября отмечает День благодарения) на отечественном валютном межбанке торговался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, непопулярном у нас.



Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,73/27,75 UAH/USD tom. Спустя 47 минут курс «американца» понизился до 27,73/27,74 UAH/USD tom, не покидая эту отметку до 11.30 Киева.

С этого момента «завтрашняя» СКВ обосновалась на уровне 27,735/27,745 UAH/USD tom, оставив ее лишь около 14.10 Киева.



Ощутимой даже по нынешним временам потерей безналичный доллар в четверг обязан нескольким обстоятельствам, главным из которых уместно считать обилие СКВ на рынке после роста притока экспортной выручки в среду. Половину этого притока, независимо от режима валютирования, надо было продать на следующий день на межбанке. Меж тем, к 22 ноября ряды покупателей поредели. Часть из них приобрела СКВ в среду, обеспечив подорожание доллара на 1,10 коп, а другим было покупать доллар не за что – остатки на транзитных и коррсчетах НБУ, упав с уровня 51 718,5 млн. грн. к отметке 48 756,1 млн. грн., индицировали очередное «сжатие» гривневой ликвидности. Наконец, купив доллар 22-го, его невозможно было отправить за рубеж из-за неработающих в четверг банков США.



Тем временем, с 14.10 котировки «завтрашнего» доллара немного разнообразили скучную сессию, растянув спред до 27,735/27,750, а спустя полтора часа приподняв обе позиции «американца» до 27,740/27,755 UAH/USD tom.



Эти уровни цен СКВ оставались действующими на пустеющем межбанке до самого финиша сессии.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7458 UAH/USD tom.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,15% с 28,0672 UAH/USD до 27,7458 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 22 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, выросший к среде приток внешнеторговой выручки, половину которой требовалось реализовать на рынке на следующий день, создал изобилие СКВ на низколиквидном рынке «завтрашнего» доллара.



Во-вторых, покупатели, приобретя доллар сутками ранее, отказывались покупать СКВ в четверг. Кроме того, купив СКВ 22-го, игроки не имели возможность ее перечислить партнерам из-за неработающих банков США.



В-третьих, сжатие гривневой ликвидности препятствовало покупкам доллара даже по демпинговой цене.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 ноября упали, имея для этого следующие причины.



Во-первых, доллар валютированием tom непопулярен в Украине.



Во-вторых, на рынке наблюдался дефицит покупателей СКВ.



В-третьих, снижение уровня гривневой ликвидности сужало возможности импортеров.