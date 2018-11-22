Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в четверг относительно доллара на 3,18 коп., на торгах пятницы понизился на 5,00 коп., оказавшись на уровне 27,7958 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 23-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,14 коп., составил 27,8033 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 23 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,78 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,81/27,83 UAH/USD. Однако, спустя полчаса, доллар, прекратив рост, ограничился сужением спреда до 27,81/27,82 UAH/USD, инициировав неспешную коррекцию.

Заметный даже по нынешним временам подскок курса доллара на старте сессии имел две причины. Во-первых, на рынке наблюдался дефицит доллара. Из-за выходного дня в США 22 ноября, наши экспортеры не получили на свои счета СКВ внешнеторговой выручки, сформировав нехватку валюты на межбанке 23-го. Во-вторых, Казначейство увеличило «порции» компенсации НДС, нарастив гривневую ликвидность, о чем дали понять выросшие с уровня 48 756,1 млн. грн. к отметке 50 794,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Казалось, доллару некуда деваться, кроме как расти в цене. Однако, росту помешал дефицит покупателей, Игроки не стали приобретать СКВ в пятницу, вполне резонно рассчитывая на появление уже на следующих торгах межбанка двойной порции отложенной с 22 ноября экспортной выручки, что могло бы уронить цену «американца» до привлекательных отметок.



Нехватка спроса стала главным драйвером стартовавшей с 11.00 Киева коррекции курса безналичного «американца». Доллар терял в цене поэтапно, оказавшись около 13.40 Киева на отметке 27,74/27,76 UAH/USD, которую уже не покидал до самого завершения пятничной сессии валютного межбанка .



При этом, несмотря на столь заметный послеобеденный откат, средневзвешенный курс «американца» вырос вследствие объемных сделок по нему в период с открытия и до 11.20 Киева, когда цена СКВ превышала 27,80 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7958 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,97% с 28,0672 UAH/USD до 27,7958 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, доллар вверх толкал дефицит СКВ, из-за выходного дня в США не попавшей на счета экспортеров в четверг.



Во-вторых, импортерам, которым срочно понадобилась валюту, было за что ее приобретать – выросла гривневая ликвидность стараниями компенсаций НДС Казначейством.



В-третьих, доллар приобретала та часть игроков, которая традиционное по пятницам входит в эту СКВ, стараясь обезопасить свои активы.



В-четвертых, «зеленых быков» межбанка поддержало сдержанное подорожание СКВ на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, в пятницу торговался доллар валютированием tod или «сегодня», в более приемлемом в Украине режиме. При этом нельзя забывать об очень низкой базе сравнения.



Во-вторых, на рынке выросла гривневая ликвидность, давая возможность «нетерпеливым» импортерам, не откладывая, приобретать валюту.



В-третьих, на межбанке 23 ноября наблюдался «ассортимент» настроений: от роста курса доллара на старте торгов, до коррекции цен «американца» после 11.10.