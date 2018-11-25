Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 794,8 млн. грн. к отметке 57 706,3 млн. грн. Эта динамика играет на стороне безналичного доллара. Кстати, последнего на нынешних торгах должно быть заметно больше – из-за выходного дня в США на счета экспортеров 23-го упала двойная порция внешнеторговой выручки. Регламент межбанка предполагает появление этой СКВ лишь на следующей сессии, то есть, в понедельник. Так что, это выросшее количество на межбанке СКВ будет за что покупать. Если, конечно, найдутся желающие.
Около 10.16 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.10 в реальную сферу, выросли до 27,84/27,87 UAH/USD. Остается определить что доллар толкает вверх: пиратство в Меотийском болоте (римское название Азовского моря), изрядный рост гривневой ликвидности или превентивные мероприятия экспортеров, на счета которых 23-го упала двойная порция внешнеторговой выручки, чтоб подороже в понедельник продать ее половину?
Наш консультант склонен считать, что главными «бычьими» драйверами утром 26-го на отечественном валютном межбанке стали события в районе Корчь-Еникальского пролива и рост гривневой ликвидности. Аргументируя свое мнение приличным не по-понедельничному количеству покупателей СКВ.