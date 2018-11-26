Додано: Пон 26 лис, 2018 16:03

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в пятницу относительно доллара 5,00 коп., на торгах понедельника упал на 10,26 коп., оказавшись на уровне 27,8984 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 26-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 9,09 коп., составил 27,8942 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 26 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.15, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,84/27,87, а спустя полчаса, доллар, пролонгировав рост, поднялся до 27,85/27,90 UAH/USD.



Основными драйверами роста стала эскалация напряженности между Киевом и Москвой в Керчь-Еникальском проливе, повлекшая за собой риски введения Украиной военного положения, а также заметное расширение гривневой ликвидности, на которое указал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 794,8 млн. грн. к отметке 57 706,3 млн. грн. Источник роста – изрядная порция компенсации НДС Казначейством общим объемом до 5,0 млрд. грн. Кроме того, нелишне добавить очевидные «придержки» валюты экспортерами, которые инициировали продажи обязательной части экспортной выручки двойной порции поступившей на их счета СКВ, начав ее реализацию лишь после 11.00, когда цена «американца» на межбанке поднялась к 27,90/27,91 UAH/USD.

С 11.15 доллар начал неспешно дешеветь, вначале к 27,87/27,90, затем, около 12.30 до 27,87/27,89 UAH/USD. На обеденный перерыв около 13.18 рынок ушел на фоне цифры 27,86/27,87 UAH/USD.

Последовавший засим уход продавцов, вызвал перекос на опустевшем межбанке в сторону спроса и возобновление роста курса СКВ до 27,88/27,92 UAH/USD по состоянию на 14.00 Киева.



С этого момента цена «американца» уже не изменялась до самого завершения понедельничной сессии валютного межбанка .



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8984 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,60% с 28,0672 UAH/USD до 27,8984 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 ноября, пролонгировав «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, доллар пользовался спросом на росте напряженности между Киевом и Москвой на почве провокации ФСБ в районе Керчи.



Во-вторых, выросший спрос игроков на СКВ сопровождался расширением гривневой ликвидности – надежную валюту было на что приобретать ради страховки своих активов.



В-третьих, способствовали росту курса доллара на межбанке придержки валюты экспортерами, инициировавшими ее продажи лишь после касания СКВ своего максимального уровня.



В-четвертых, «зеленых быков» межбанка очень заметно поддерживало еще более значительное подорожание наличного доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, в первой половине дня наблюдался очень агрессивный спрос на доллар на росте напряженности и расширении гривневой ликвидности.



Во-вторых, к пятнице на счета экспортеров упала двойная порция внешнеторговой выручки, 50% которой надо было обязательно продать на следующих торгах. И на эту СКВ были покупатели.



В-третьих, на рынке выросла гривневая ликвидность, давая возможность взволнованным перспективами введения военного положения игрокам, приобретать валюту.



В-четвертых, на межбанке 26 ноября наблюдался «ассортимент» настроений: от роста курса доллара на старте торгов, до коррекции цен «американца» после 11.16 Киева.

