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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:10
Около 11.08 котировки доллара на межбанке сузили спред до 28,08/28,10 UAH/USD, сопровождаясь равновесными сделками.
Дополуденное «зеленое» ралли, «погашенное» троекратными долларовыми «заливками» регулятора и стартовавшей коррекцией цен на наличном рынке, сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности, на которое намекали выросшие с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,75/18,00% годовых, противореча заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 11:56
Меж тем, около 11.54 котировки безналичного доллара, сопровождаясь равновесием спроса и оферов, немного приподнялись до отметки 28,09/28,13 UAH/USD.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:44
К 12.42 котировки безналичного «американца» стали немного «уже» (28,09/28,12 UAH/USD) в сопровождении равновесной торговли.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который подскочил на 20,31 коп., составив 28,0973 UAH/USD.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 13:07
По состоянию на 13.04 на межбанке котировки доллара еще немного сузили спред к отметке 28,10/28,12 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.
На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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