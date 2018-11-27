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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:10
Около 11.08 котировки доллара на межбанке сузили спред до 28,08/28,10 UAH/USD, сопровождаясь равновесными сделками.
Дополуденное «зеленое» ралли, «погашенное» троекратными долларовыми «заливками» регулятора и стартовавшей коррекцией цен на наличном рынке, сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности, на которое намекали выросшие с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,75/18,00% годовых, противореча заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 11:56
Меж тем, около 11.54 котировки безналичного доллара, сопровождаясь равновесием спроса и оферов, немного приподнялись до отметки 28,09/28,13 UAH/USD.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:44
К 12.42 котировки безналичного «американца» стали немного «уже» (28,09/28,12 UAH/USD) в сопровождении равновесной торговли.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который подскочил на 20,31 коп., составив 28,0973 UAH/USD.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 13:07
По состоянию на 13.04 на межбанке котировки доллара еще немного сузили спред к отметке 28,10/28,12 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.
На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:02
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в понедельник относительно доллара 10,26 коп., на торгах вторника упал на 20,69 коп., оказавшись на уровне 28,1053 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 27-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 20,31 коп., составил 28,0973 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 27 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,88/27,91 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 28,07/28,15, а спустя 5 минут, доллар, сбавив темп роста, консолидировался на отметке 28,10/28,14 UAH/USD. Уже около 10.44 пара доллар-гривня на межбанке упала к 28,07/28,11 UAH/USD
Основными драйверами роста стала эскалация напряженности между Киевом и Москвой в Керчь-Еникальском проливе, повлекшая за собой введение Украиной военного положения, а также заметное расширение гривневой ликвидности, на которое указал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 706,3 млн. грн. к отметке 59 008,9 млн. грн. Источник роста – изрядная порция компенсации НДС Казначейством общим объемом до 6,0 млрд. грн. (26-го 3,5 млрд. и во вторник 2,5 млрд. грн.)
Стимулировали «бычий» тренд «зеленого» безнала запредельные цены наличного рынка.
В свою очередь, остановка роста курса СКВ на вышеупомянутой отметке – «продукт» очень раннего появления на рынке регулятора с троекратной долларовой интервенцией с платформы Matching общим объемом до $40,0-50,0 млн. по цене в диапазоне 28,05-28,15 UAH/USD.
В дальнейшем рынок безналичного «американца», которого «призвала к порядку» Институтская, «поскучнел», и до полудня котировки СКВ не покидали район 28,07-09/28,10-13 UAH/USD, сопровождаясь равновесной торговлей. В значительной степени этой «скукой» безналичный доллар обязан верным «вассалам» регулятора Укрэксимбанку и Укргазбанку, которые «помогали» НБУ, несколько позже продав до $40,0 млн.
Вероятно, основная масса сделок состоялась на межбанке до обеда, поскольку главные «действующие лица» валютного межбанка с 13.10 покинули рынок, оставив его на «попечении» спекулянтов. Это индицировалось заметным падением ликвидности сделок, а также возобновлением с указанно часа роста курса доллара. Вначале, по состоянию на 14.10 до 28,10/28,13, а спустя час уже на опустевшем рынке к цифре 28,11/28,14 UAH/USD.
В районе этой отметки, на уровне 28,115/28,145 UAH/USD финишировала вторничная сессия валютного межбанка .
Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1053 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,14% с 28,0672 UAH/USD до 28,1053 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 27 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,75/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 27 ноября, пролонгировав «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.
Во-первых, доллар пользовался спросом на росте напряженности между Киевом и Москвой из-за провокации ФСБ в районе Керчи, ставшей причиной введения военного положения в приграничных областях страны.
Во-вторых, выросший спрос игроков на СКВ сопровождался расширением гривневой ликвидности – доллар было на что приобретать ради страховки своих активов.
В-третьих, способствовали росту курса доллара на межбанке изрядно подорожавшая СКВ на наличном рынке.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 ноября выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, на старте торгов наблюдался очень агрессивный спрос на доллар на росте напряженности и расширении гривневой ликвидности.
Во-вторых, заметно выросла гривневая ликвидность, давая возможность игрокам приобретать СКВ.
В-третьих, в сессии активно принимал участие долларовыми интервенциями регулятор, продав до $50,0 млн., а также пара «казенных» банков, «вливших» на рынок до $40 млн.
В-четвертых, значительная часть времени (с 10.30 до 13.10 Киева) на рынке безналичного доллара наблюдалось равновесие спроса и предложения, что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 10:09
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,125/28,150 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.07 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 28,24/28,26 UAH/USD, пожиная плоды селективного введения военного положения и сохранения напряженности между Киевом и Москвой.
К 10.11 котировки доллара немного замедлили рост на межбанке, оказавшись на цифре 28,23/28,25 UAH/USD.
Замедление роста произошло стараниями долларовых интервенций верного вассала регулятора, «Укргазбанка», «влившего» в рынок около $10,0 млн. дефицитной на моменте СКВ.
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дядя Caша
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