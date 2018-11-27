Додано: Вів 27 лис, 2018 16:02

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в понедельник относительно доллара 10,26 коп., на торгах вторника упал на 20,69 коп., оказавшись на уровне 28,1053 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 27-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 20,31 коп., составил 28,0973 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 27 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,88/27,91 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 28,07/28,15, а спустя 5 минут, доллар, сбавив темп роста, консолидировался на отметке 28,10/28,14 UAH/USD. Уже около 10.44 пара доллар-гривня на межбанке упала к 28,07/28,11 UAH/USD



Основными драйверами роста стала эскалация напряженности между Киевом и Москвой в Керчь-Еникальском проливе, повлекшая за собой введение Украиной военного положения, а также заметное расширение гривневой ликвидности, на которое указал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 706,3 млн. грн. к отметке 59 008,9 млн. грн. Источник роста – изрядная порция компенсации НДС Казначейством общим объемом до 6,0 млрд. грн. (26-го 3,5 млрд. и во вторник 2,5 млрд. грн.)

Стимулировали «бычий» тренд «зеленого» безнала запредельные цены наличного рынка.



В свою очередь, остановка роста курса СКВ на вышеупомянутой отметке – «продукт» очень раннего появления на рынке регулятора с троекратной долларовой интервенцией с платформы Matching общим объемом до $40,0-50,0 млн. по цене в диапазоне 28,05-28,15 UAH/USD.



В дальнейшем рынок безналичного «американца», которого «призвала к порядку» Институтская, «поскучнел», и до полудня котировки СКВ не покидали район 28,07-09/28,10-13 UAH/USD, сопровождаясь равновесной торговлей. В значительной степени этой «скукой» безналичный доллар обязан верным «вассалам» регулятора Укрэксимбанку и Укргазбанку, которые «помогали» НБУ, несколько позже продав до $40,0 млн.



Вероятно, основная масса сделок состоялась на межбанке до обеда, поскольку главные «действующие лица» валютного межбанка с 13.10 покинули рынок, оставив его на «попечении» спекулянтов. Это индицировалось заметным падением ликвидности сделок, а также возобновлением с указанно часа роста курса доллара. Вначале, по состоянию на 14.10 до 28,10/28,13, а спустя час уже на опустевшем рынке к цифре 28,11/28,14 UAH/USD.



В районе этой отметки, на уровне 28,115/28,145 UAH/USD финишировала вторничная сессия валютного межбанка .



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1053 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,14% с 28,0672 UAH/USD до 28,1053 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 27 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,75/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 27 ноября, пролонгировав «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, доллар пользовался спросом на росте напряженности между Киевом и Москвой из-за провокации ФСБ в районе Керчи, ставшей причиной введения военного положения в приграничных областях страны.



Во-вторых, выросший спрос игроков на СКВ сопровождался расширением гривневой ликвидности – доллар было на что приобретать ради страховки своих активов.



В-третьих, способствовали росту курса доллара на межбанке изрядно подорожавшая СКВ на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на старте торгов наблюдался очень агрессивный спрос на доллар на росте напряженности и расширении гривневой ликвидности.



Во-вторых, заметно выросла гривневая ликвидность, давая возможность игрокам приобретать СКВ.



В-третьих, в сессии активно принимал участие долларовыми интервенциями регулятор, продав до $50,0 млн., а также пара «казенных» банков, «вливших» на рынок до $40 млн.



В-четвертых, значительная часть времени (с 10.30 до 13.10 Киева) на рынке безналичного доллара наблюдалось равновесие спроса и предложения, что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.

