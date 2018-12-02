Форуми / Валюта / Валютний ринок / Межбанк - актуальная

информация Межбанк - актуальная информация + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 443444445446 Додано: Пон 03 гру, 2018 16:00 Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 16,81 коп., на торгах понедельника повысился на 5,01 коп., оказавшись на уровне 28,1727 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 03-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,44 коп., составил 28,1767 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 03 декабря с уровней предыдущего закрытия 28,17/28,20 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 28,18/28,23, а спустя 10 минут, доллар, сохранив восходящий тренд, закрепился на отметке 28,19/28,23 UAH/USD.



Среди участников сессии мало кто поверил в серьезность намерений поднимающих цены спекулянтов. Дело в том, что нерезиденты, у которых обычно в дебюте месяца стартует сезон репатриации дивидендов, нынче не проявляли активности, зато мелкими лотами наверх СКВ «тащили» экспортеры, планирую затем продать обязательную часть внешнеторговой выручки подороже.



Дальнейшее развитие событий на межбанке подтвердило эту гипотезу - уже около 10.38 на фоне стартовавших объемных продаж, доллар инициировал нисходящий тренд, начав с отметки 28,17/28,20, а спустя 22 минуты, «американец» упал к 28,16/28,18 UAH/USD.

В дальнейшем, до перерыва на обед безналичная пара доллар-гривня не покидала диапазон 28,16-17/28,175-180 UAH/USD.



С 13.20 безналичный «американец» консолидировался на отметке 28,16/28,18 UAH/USD, которую не покидал до самого завершения понедельничной сессии валютного межбанка .



В районе отметки 28,16/28,18 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 03 декабря.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1727 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,38% с 28,0672 UAH/USD до 28,1727 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 03 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 03 декабря, сохранив, но замедлив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, рынок продолжал «исправлять» спекулятивную перекупленность доллара на более ранних торгах. В течение 26-29 ноября подорожание «американца» на межбанка имело значительную спекулятивную составляющую, базировалось на желании заработать на необоснованном взвинчивании цен.



Во-вторых, на рынке из-за придержек валюты спекулятивно настроенными экспортерами сохранилась избыточная заметная ликвидность СКВ, которая сопровождалась нарастанием проблем на рынке гривневого ресурса. Последнее подтвердилось падением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 949,4 млн. грн. к отметке 50 773,6 млн. грн.



В-третьих, Казначейство свернуло компенсацию НДС, заставляя игроков расставаться с долларом ради гривни на текущие расходы.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 03 декабря понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке гривневого ресурса упала ликвидность нацвалюты, ограничивая возможности потенциальных покупателей СКВ.



Во-вторых, экспортеры, в расчете на близкий старт сезона репатриации дивидендов нерезидентами, все-таки продолжали придерживать доллар, надеясь на его скорое подорожание.



В-третьих, дебют новой недели, особенна в первые торги нового месяца очень редко радует игроков ликвидностью «синдром понедельника». Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69141 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4421 раз. Подякували: 7993 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 443444445446 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: prodigy і 2 гостейМодератори: Ірина_