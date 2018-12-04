Додано: Вів 04 гру, 2018 15:57

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 5,01 коп., на торгах вторника повысился на 4,68 коп., оказавшись на уровне 28,1259 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 04-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,09 коп., составил 28,1458 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 04 декабря с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 28,17/28,21, но спустя 13 минут, доллар, сменив тренд и начав снижаться, оказался на отметке 28,145/28,155 UAH/USD.



Подобный разворот в дебюте торгов поясняется отсутствием нерезидентов, у которых, как в один голос твердили казначеи коммбанков, стартует репатриация дивидендов. Готовясь к этому событию, спекулянты межбанка заранее аккумулировали запас валюты, а чтобы подороже ее продать «варягам», уже на открытии сессии предварительно подняли действующие цены СКВ до 28,17/28,21 UAH/USD. Столь ранняя подготовка мероприятия оправдана тем, что нерезиденты обычно появляются на рынке спозаранку, быстро и не считаясь с ценой, скупают СКВ и дружно покидают межбанк.

Поначалу для спекулянтов все складывалось благоприятно: остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 50 773,6 млн. грн. к отметке 52 218,6 млн. грн., скорее всего, индицируя наличие дивидендной гривни у нерезидентов. Однако, последние на рынок 04-го не пришли, вызвав растерянность продавцов и заморозку действующих цен СКВ на уровне 28,145/28,155 UAH/USD до 10.50 Киева.



Затем в игру вступили в игру системные игроки, у которых не было дивидендной гривни, с продажами СКВ ради нацвалюты на текущие нужды. К 11.20 котировки доллара на этих продажах упали до 28,11/28,13 UAH/USD. Спекулянты, пребывавшие в невостребованном долларе, бросились догонять рынок своими продажами, ускорив его падение – около 11.36 «американец» уже был на цифре 28,09/28,11, а полдень встретил на отметке 28,06/28,08 UAH/USD. Против такого демпинга не смог устоять регулятор, вскоре появившись на рынке и начав выкупать СКВ с платформы Matching по 28,09 UAH/USD. Это остановило коррекцию «американца» и обеспечило отскок его цены до 28,07/28,09 UAH/USD по состоянию на 12.30 Киева.



На обеденный перерыв рынок ушел около 13.07 на фоне курса 28,08/28,10 UAH/USD, однако, судя по всему, на обед ушел и регулятор, позволив ценам СКВ вначале понизиться к 28,07/28,10, а спустя полчаса, на 13.45 Киева, «американец» вернулся на отметку 28,06/28,09 UAH/USD.

Не останавливаясь на этом, доллар продолжал терять в цене, с 15.00 консолидировавшись на цифре 28,05/28,08 UAH/USD, которую не покидал до самого завершения вторничной сессии валютного межбанка .



В районе отметки 28,05/28,08 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 04 декабря.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1259 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,21% с 28,0672 UAH/USD до 28,1259 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 04 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,50% годовых (с 12.13 Киева - 16,00/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 декабря, сохранив, «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке снова скопилась избыточная долларовая ликвидность, на которую не нашлось покупателя.



Во-вторых, держателей СКВ «подвели» нерезиденты, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов на родину, не появившись на межбанке , как ожидалось всем, для покупок доллара.



В-третьих, в отличие от нерезидентов, на счетах у которых появилась дивидендная гривня, остальные игроки были вынуждены продавать доллар ради нацвалюты на текущие расходы. Казначейство, напомним, прекратило компенсацию НДС еще на прошлой неделе.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 декабря повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, накопив ко вторнику избыточную долларовую ликвидность, в расчете на покупки «варягов», спекулянты были вынуждены в спешном порядке продавать ее по рыночному курсу, катализировав его снижение. Продажам спекулянтов предшествовали предложения СКВ системными игроками ради гривни, которой не хватало.



Во-вторых, совместные продажи вызвали обвальный характер коррекции действующих цен, который попытался остановить регулятор гривневыми интервенциями с платформы Matching, увеличивая тем самым ликвидность вторничной сессии межбанка и пополнив свои резервы суммой в $30,0 млн.



В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко балует игроков межбанка оборотами) была снята с повестки дня.