Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 5,01 коп., на торгах вторника повысился на 4,68 коп., оказавшись на уровне 28,1259 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 04-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,09 коп., составил 28,1458 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 04 декабря с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 28,17/28,21, но спустя 13 минут, доллар, сменив тренд и начав снижаться, оказался на отметке 28,145/28,155 UAH/USD.
Подобный разворот в дебюте торгов поясняется отсутствием нерезидентов, у которых, как в один голос твердили казначеи коммбанков, стартует репатриация дивидендов. Готовясь к этому событию, спекулянты межбанка заранее аккумулировали запас валюты, а чтобы подороже ее продать «варягам», уже на открытии сессии предварительно подняли действующие цены СКВ до 28,17/28,21 UAH/USD. Столь ранняя подготовка мероприятия оправдана тем, что нерезиденты обычно появляются на рынке спозаранку, быстро и не считаясь с ценой, скупают СКВ и дружно покидают межбанк. Поначалу для спекулянтов все складывалось благоприятно: остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 50 773,6 млн. грн. к отметке 52 218,6 млн. грн., скорее всего, индицируя наличие дивидендной гривни у нерезидентов. Однако, последние на рынок 04-го не пришли, вызвав растерянность продавцов и заморозку действующих цен СКВ на уровне 28,145/28,155 UAH/USD до 10.50 Киева.
Затем в игру вступили в игру системные игроки, у которых не было дивидендной гривни, с продажами СКВ ради нацвалюты на текущие нужды. К 11.20 котировки доллара на этих продажах упали до 28,11/28,13 UAH/USD. Спекулянты, пребывавшие в невостребованном долларе, бросились догонять рынок своими продажами, ускорив его падение – около 11.36 «американец» уже был на цифре 28,09/28,11, а полдень встретил на отметке 28,06/28,08 UAH/USD. Против такого демпинга не смог устоять регулятор, вскоре появившись на рынке и начав выкупать СКВ с платформы Matching по 28,09 UAH/USD. Это остановило коррекцию «американца» и обеспечило отскок его цены до 28,07/28,09 UAH/USD по состоянию на 12.30 Киева.
На обеденный перерыв рынок ушел около 13.07 на фоне курса 28,08/28,10 UAH/USD, однако, судя по всему, на обед ушел и регулятор, позволив ценам СКВ вначале понизиться к 28,07/28,10, а спустя полчаса, на 13.45 Киева, «американец» вернулся на отметку 28,06/28,09 UAH/USD. Не останавливаясь на этом, доллар продолжал терять в цене, с 15.00 консолидировавшись на цифре 28,05/28,08 UAH/USD, которую не покидал до самого завершения вторничной сессии валютного межбанка .
В районе отметки 28,05/28,08 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 04 декабря.
Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1259 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,21% с 28,0672 UAH/USD до 28,1259 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 04 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,50% годовых (с 12.13 Киева - 16,00/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 04 декабря, сохранив, «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке снова скопилась избыточная долларовая ликвидность, на которую не нашлось покупателя.
Во-вторых, держателей СКВ «подвели» нерезиденты, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов на родину, не появившись на межбанке , как ожидалось всем, для покупок доллара.
В-третьих, в отличие от нерезидентов, на счетах у которых появилась дивидендная гривня, остальные игроки были вынуждены продавать доллар ради нацвалюты на текущие расходы. Казначейство, напомним, прекратило компенсацию НДС еще на прошлой неделе.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 04 декабря повысились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, накопив ко вторнику избыточную долларовую ликвидность, в расчете на покупки «варягов», спекулянты были вынуждены в спешном порядке продавать ее по рыночному курсу, катализировав его снижение. Продажам спекулянтов предшествовали предложения СКВ системными игроками ради гривни, которой не хватало.
Во-вторых, совместные продажи вызвали обвальный характер коррекции действующих цен, который попытался остановить регулятор гривневыми интервенциями с платформы Matching, увеличивая тем самым ликвидность вторничной сессии межбанка и пополнив свои резервы суммой в $30,0 млн.
В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко балует игроков межбанка оборотами) была снята с повестки дня.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности. На это указало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 52 218,6 млн. грн. к отметке 51 178,3 млн. грн.
Тем временем, по состоянию на 10.16 котировки «американца» на межбанке пне тронулись с отметки 27,98/28,02 UAH/USD, очевидно, «сомневаясь» в правильности выбранного направления движения. Мы по известным причинам, тоже «сомневаемся» в продолжительности доминирования на межбанке «зеленых медведей».
Постояв на месте и снова не дождавшись нерезидентов, безналичный «американец» пошел вниз, оказавшись по состоянию на 10.36 Киева на цифре 27,95/27,97 UAH/USD. Этот обвал заставил регулятор спозаранку появиться на рынке, выкупая с платформы Matching долларовые «излишки» по 27,97 UAH/USD.
Вмешательство регулятора «успокоило» безналичную пару доллар-гривня на межбанке , обеспечив даже незначительный отскок. Около 10.49 котировки доллара, предельно сузив спред, обосновались на уровне 27,970/27,975 UAH/USD. Текущее равновесие покупок и продаж позволило курсу СКВ предельно сузить маржу.
К 11.15 котировки безналичного доллара пребывали на уровне 27,970/27,975 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей с «нормальной» ликвидностью.
Дополуденный обвал курса доллара на межбанке, остановленный гривневой интервенцией регулятора с платформы Matching, сопровождался признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, на которые указала неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo, оставшихся со вторника на уровне 16,00/18,00% годовых. Эта стабильность не согласуется со снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
По состоянию на 12.50 котировки безналичного доллара на межбанке немного растянули спред, понизив более значимые биды к цифре 27,965/27,975 UAH/USD, в сопровождении равновесия покупок и продаж затухающей перед обедом торговой активности.
На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший во вторник относительно доллара на 4,68 коп., на торгах среды подскочил на 15,02 коп., оказавшись на уровне 27,9757 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 05-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 16,88 коп., составил 27,9770 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 05 декабря с уровней предыдущего закрытия 28,03/28,07 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,98/28,02 UAH/USD, не покидая эту отметку в течение получаса, словно дожидаясь системных зарубежных покупателей. Активных покупок со стороны «варягов» не случилось, зато системные игроки, нуждаясь в гривне на текущие расходы, инициировали активные продажи СКВ ради нацвалюты на текущие расходы. Это уронило пару доллар-гривня по состоянию на 10.35 к отметке 27,95/27,97 UAH/USD, что не осталось без внимание регулятора, тотчас появившегося на рынке и начав скупку «лишней» СКВ с платформы Matching по 27,97 UAH/USD. Действия НБУ, пополнившего свои резервы на $40,0 млн., остановили коррекцию доллара и даже поспособствовали небольшому его отскоку до 27,970/27,975 UAH/USD. Полагаю, убедившись, что дальнейшей «просадки» курса «американца» не будет, затаившиеся до этого момента немногочисленные покупатели СКВ инициировали приобретение доллара, тотчас выровняв рынок в баланс спрос/предложение. Благодаря равновесию покупок и продаж котировки с предельно узким спредом (27,970/27,975 UAH/USD) оставались на рынке действующими до обеденного перерыва, ограничившись около 12.50 некоторым расширением маржи» - 27,965/27,975 UAH/USD.
После обеда безналичная пара доллар-гривня также сохранила курсовую стабильность, ограничившись симметричным расширением спреда - 27,96/27,98 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими до самого завершения сессии.
В районе отметки 27,96/27,98 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 05 декабря.
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9757 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,33% с 28,0672 UAH/USD до 27,9757 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 05 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 05 декабря, сохранив, «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке снова скопилась избыточная долларовая ликвидность, на которую не нашлось системного покупателя, кроме регулятора. Участники рынка аккумулировали СКВ, опасаясь валютного катаклизма из-за введения военного положения в ущерб резервам в нацвалюте. К среде, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, половину которой надо реализовать на межбанке, являясь дополнительным «медвежьим» фактором для доллара.
Во-вторых, снова держателей СКВ «подвели» нерезиденты, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов на родину, де-факто не появившись на межбанке , как ожидалось экспертами, для активной скупки доллара.
В-третьих, поскольку Казначейство прекратило компенсацию НДС еще на прошлой неделе, большинство участников межбанка было вынуждено продавать доллар ради нацвалюты на текущие расходы.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 декабря повысились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня обрел более жесткий «медвежий» характер. Если накануне средневзвешенный курс доллара потерял 4,68 коп., нынче его просадка выросла почти в четыре раза - до 15,05 коп. Меж тем, как известно, нисходящий тренд доллара сопровождается ростом ликвидности торгов.
Во-вторых, после 10.45 Киева на рынок доллара пришли покупатели, убедившись, что дальнейшего снижения курса не будет, одномоментно выровняв спрос и предложение в баланс.
В-третьих, к среде приток экспортной выручки из-за рубежа достигает своего недельного пика, растет и обязательная для продаж на межбанке часть экспортной выручки.
В-четвертых, как и накануне, свою лепту в общий рост ликвидности внес регулятор, выкупив с платформы Matching долларовые излишки.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,965/27,980 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились робкие признаки расширения гривневой ликвидности. На это указало символическое повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 178,3 млн. грн. к отметке 51 550,7 млн. грн.