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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:12
Выйдя в реальную сферу около 10.06, котировки доллара понизились, оказавшись на уровне 27,87/27,91 UAH/USD.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 10:22
Тем временем, по состоянию на 10.19 котировки «американца» на межбанке сузили спред, понизив офера к отметке 27,87/27,88 UAH/USD, подтверждая это направление тренда двусторонней торговлей долларом.
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 69240
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4432 раз.
- Подякували: 8005 раз.
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- Профіль
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