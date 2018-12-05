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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 445446447448
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:12

Выйдя в реальную сферу около 10.06, котировки доллара понизились, оказавшись на уровне 27,87/27,91 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:22

Тем временем, по состоянию на 10.19 котировки «американца» на межбанке сузили спред, понизив офера к отметке 27,87/27,88 UAH/USD, подтверждая это направление тренда двусторонней торговлей долларом.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:40

Около 10.34 валютный межбанк сохранил прежние действующие цены 27,87/27,88 UAH/USD. Но реальные сделки были свернуты. «Все притихли, ждем регулятора», прокомментировал ситуацию наш консультант.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:59

К 10.53 котировки безналичного «американца» на межбанке немного приподнялись к цифре 27,88/27,89 UAH/USD. Прямой результат выкупа «лишней» СКВ с платформы Matching по 27,88 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:23

По состоянию на 11.15 котировки безналичного доллара оставались на отметке 27,88/27,89 UAH/USD, сопровождаясь сбалансированной торговлей. Гривневая интервенция НБУ похоронила надежды ожидавших дальнейшего снижения цен покупателей, которые инициировали свои операции, выравнивая спрос и предложение СКВ.

Дополуденный обвал курса доллара на межбанке, остановленный выкупом «лишнего» «американца» регулятором с платформы Matching, сопровождался признаками «сжатия» на рынке гривневого ресурса, на которые указал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,75/18,25% годовых.
Эта динамика, в значительной степени отражающая нехватку гривни, не согласуется с символическим ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:06

К 12.03 Киева регулятор, отягощенный грузом выкупленной валюты, покинул межбанк, где тотчас активизировались продавцы СКВ, понизив цену «американца» до 27,87/27,88 UAH/USD.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 9,55 коп., составил 27,8815 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:12

По состоянию на 13.05 котировки безналичного доллара на межбанке немного растянули спред, повысив менее значимые офера к цифре 27,87/27,89 UAH/USD, в сопровождении равновесия покупок и продаж затухающей перед обедом торговой активности.

На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
дядя Caша
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