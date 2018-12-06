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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 446447448449
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:36

Тем временем, по состоянию на 10.31 котировки «американца» на межбанке «симметрично» и без участия регулятора сузили спред, понизив офера приподняв биды к отметке 27,815/27,825 UAH/USD, сопровождаясь «ситуативным» балансом спроса и предложения.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:02

Около 11.00 валютный межбанк констатировал некоторые подвижки курса доллара вверх – по состоянию на это время «американец» приподнялся к 27,82/27,83 UAH/USD.
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69289
З нами з: 29.05.06
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Подякували: 8009 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 446447448449
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