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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:15
Около 11.13 валютный межбанк констатировал консолидацию цен безналичного «американца» на отметке 27,78/27,81 UAH/USD. На моменте поддерживаемое регулятором равновесие покупок и продаж.
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:52
К 11.44 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вниз (27,765/27,785 UAH/USD) недвусмысленно указывая, что регулятор покинул межбанк, унося с собой довольно скромную (до $20,0 млн.) партию выкупленной валюты.
Утреннее снижение курса доллара на межбанке, остановленное «анонимными» покупками НБУ, сопровождался признаками заметного «сжатия» на рынке гривневого ресурса, на которые указало повышение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 16,50/18,25% к отметке 17,00/18,50% годовых.
Эта динамика пребывает в гармонии с изрядным снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:22
По состоянию на 12.19 котировки доллара на межбанке все еще пребывали на отметке 27,765/27,785 UAH/USD, поддерживаемые появившимися там покупателями, дождавшимися локальных минимумов долларовых цен.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 4,33 коп., составил 27,7828 UAH/USD.
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:05
По состоянию на 13.02 котировки безналичного доллара на межбанке налились к локальному дну 27,74/27,76 UAH/USD в сопровождении появившихся объемных продаж в условиях затухающей перед обедом торговой активности.
На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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