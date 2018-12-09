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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:15
Около 11.13 валютный межбанк констатировал консолидацию цен безналичного «американца» на отметке 27,78/27,81 UAH/USD. На моменте поддерживаемое регулятором равновесие покупок и продаж.
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:52
К 11.44 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вниз (27,765/27,785 UAH/USD) недвусмысленно указывая, что регулятор покинул межбанк, унося с собой довольно скромную (до $20,0 млн.) партию выкупленной валюты.
Утреннее снижение курса доллара на межбанке, остановленное «анонимными» покупками НБУ, сопровождался признаками заметного «сжатия» на рынке гривневого ресурса, на которые указало повышение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 16,50/18,25% к отметке 17,00/18,50% годовых.
Эта динамика пребывает в гармонии с изрядным снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: Пон 10 гру, 2018 12:22
По состоянию на 12.19 котировки доллара на межбанке все еще пребывали на отметке 27,765/27,785 UAH/USD, поддерживаемые появившимися там покупателями, дождавшимися локальных минимумов долларовых цен.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 4,33 коп., составил 27,7828 UAH/USD.
Додано: Пон 10 гру, 2018 13:05
По состоянию на 13.02 котировки безналичного доллара на межбанке налились к локальному дну 27,74/27,76 UAH/USD в сопровождении появившихся объемных продаж в условиях затухающей перед обедом торговой активности.
На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:02
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 5,54 коп., на торгах понедельника повысился на 4,74 коп., оказавшись на уровне 27,7768 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 10-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 4,33 коп., составил 27,7828 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 10 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке растянула спред до 27,77/27,82 UAH/USD на слухах о раннем появлении регулятора с выкупом лишнего доллара. К 10.20 НБУ на рынке не появился, дав повод ценам опуститься к 27,77/27,80, однако, уже с 10.28 регулятор инициировал покупки «американца» с платформы Matching по 27,80 UAH/USD, остановив снижение доллара на отметке 27,785/27,810 UAH/USD.
В пределах этой цифры, не выходя за рамки диапазона 27,780-785/27,810 UAH/USD, пара доллар-гривня торговалась в состоянии равновесия спроса и предложения, поддерживаемого небольшими порциями покупок СКВ регулятором и остальными игроками, до 11.39 Киева. В этот час НБУ оставил рынок, который тотчас возобновил коррекцию «американца». Вначале к 27,765/27,785, а к 13.00, на фоне покинувших межбанк покупателей, ушедших на обеденный перерыв, пара доллар-гривня оставшимися на межбанке продавцами была понижена до 27,74/27,76 UAH/USD.
Отсутствие покупателей сохранило нисходящий тренд СКВ, оказавшейся около 14.30 на отметке 27,730/27,745 UAH/USD.
Сбалансированная торговля безналичной парой доллар-гривня в сопровождении символической ликвидности сохраняла эти цены действующими на пустеющем рынке до самого завершения сессии.
В районе отметки 27,725/27,740 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 10 декабря, констатировав минимальное снижение к закрытию торгов.
Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7768 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,03% с 28,0672 UAH/USD до 27,7768 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 10 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50% годовых (с 12.13 Киева - 17,00/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 10 декабря, замедлив, но все-таки сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке сохранилась избыточная долларовая ликвидность, накопленная ранее игроками, опасавшимися курсовых «обострений» в связи с введением военного положения.
Во-вторых, поскольку Казначейство прекратило компенсацию НДС еще на прошлой неделе, бизнес и банки продолжали испытывать трудности с гривней, выходя на межбанк с предложениями СКВ ради дефицитной нацвалюты. Ситуация на рынке гривневого ресурса обострялась близостью финиша года, когда растут «хозяйственные» расходы компаний. О проблемах с гривневой ликвидностью дали понять упавшие с уровня 51 133,3 млн. грн. к отметке 45 345,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд подтвердил рост цен на гривню overnight межбанковского кредитного рынка.
В-третьих, на рынке отсутствовали импортеры, у которых, как известно, пик покупок СКВ наблюдается на излете месяца.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 декабря понизились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, к понедельнику падает приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объем обязательных продаж СКВ на межбанке.
Во-вторых, время активных покупок импортерами валюты еще не наступило.
В-третьих, на рынке наблюдался общий дефицит покупателей доллара, а объем скупки «лишней» СКВ регулятором с платформы Matching оказался заметно ниже, чем на предыдущей сессии.
В-четвертых, не будем забывать, что дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью («синдром понедельника»).
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