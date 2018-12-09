Додано: Пон 10 гру, 2018 16:02

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 5,54 коп., на торгах понедельника повысился на 4,74 коп., оказавшись на уровне 27,7768 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 10-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 4,33 коп., составил 27,7828 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 10 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке растянула спред до 27,77/27,82 UAH/USD на слухах о раннем появлении регулятора с выкупом лишнего доллара. К 10.20 НБУ на рынке не появился, дав повод ценам опуститься к 27,77/27,80, однако, уже с 10.28 регулятор инициировал покупки «американца» с платформы Matching по 27,80 UAH/USD, остановив снижение доллара на отметке 27,785/27,810 UAH/USD.

В пределах этой цифры, не выходя за рамки диапазона 27,780-785/27,810 UAH/USD, пара доллар-гривня торговалась в состоянии равновесия спроса и предложения, поддерживаемого небольшими порциями покупок СКВ регулятором и остальными игроками, до 11.39 Киева. В этот час НБУ оставил рынок, который тотчас возобновил коррекцию «американца». Вначале к 27,765/27,785, а к 13.00, на фоне покинувших межбанк покупателей, ушедших на обеденный перерыв, пара доллар-гривня оставшимися на межбанке продавцами была понижена до 27,74/27,76 UAH/USD.



Отсутствие покупателей сохранило нисходящий тренд СКВ, оказавшейся около 14.30 на отметке 27,730/27,745 UAH/USD.



Сбалансированная торговля безналичной парой доллар-гривня в сопровождении символической ликвидности сохраняла эти цены действующими на пустеющем рынке до самого завершения сессии.



В районе отметки 27,725/27,740 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 10 декабря, констатировав минимальное снижение к закрытию торгов.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7768 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,03% с 28,0672 UAH/USD до 27,7768 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 10 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50% годовых (с 12.13 Киева - 17,00/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 10 декабря, замедлив, но все-таки сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранилась избыточная долларовая ликвидность, накопленная ранее игроками, опасавшимися курсовых «обострений» в связи с введением военного положения.



Во-вторых, поскольку Казначейство прекратило компенсацию НДС еще на прошлой неделе, бизнес и банки продолжали испытывать трудности с гривней, выходя на межбанк с предложениями СКВ ради дефицитной нацвалюты. Ситуация на рынке гривневого ресурса обострялась близостью финиша года, когда растут «хозяйственные» расходы компаний. О проблемах с гривневой ликвидностью дали понять упавшие с уровня 51 133,3 млн. грн. к отметке 45 345,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд подтвердил рост цен на гривню overnight межбанковского кредитного рынка.



В-третьих, на рынке отсутствовали импортеры, у которых, как известно, пик покупок СКВ наблюдается на излете месяца.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 декабря понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, к понедельнику падает приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объем обязательных продаж СКВ на межбанке.



Во-вторых, время активных покупок импортерами валюты еще не наступило.



В-третьих, на рынке наблюдался общий дефицит покупателей доллара, а объем скупки «лишней» СКВ регулятором с платформы Matching оказался заметно ниже, чем на предыдущей сессии.



В-четвертых, не будем забывать, что дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью («синдром понедельника»).