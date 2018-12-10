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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 448449450451
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:08

Равновесие спроса и предложения СКВ на межбанке продолжалось недолго – к 11.05 выросшая активность продавцов понизила действующие цены доллара к 27,700/27,735 UAH/USD, повышая вероятность участия регулятора во вторничной сессии «инкогнито», с платформы Matching.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:27

Около 11.20, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня оказалась на отметке 27,70/27,72 UAH/USD. В свою очередь регулятор, демонстрируя железные нервы, на моменте не вмешивается в это падение «американца».
дядя Caша
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