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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 448449450451
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:08

Равновесие спроса и предложения СКВ на межбанке продолжалось недолго – к 11.05 выросшая активность продавцов понизила действующие цены доллара к 27,700/27,735 UAH/USD, повышая вероятность участия регулятора во вторничной сессии «инкогнито», с платформы Matching.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:27

Около 11.20, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня оказалась на отметке 27,70/27,72 UAH/USD. В свою очередь регулятор, демонстрируя железные нервы, на моменте не вмешивается в это падение «американца».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:22

К 12.04 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вниз (27,69/27,71 UAH/USD), подтверждая неучастие регулятора во вторничной сессии межбанка.
Эти цены оставались действующими до 12.20 Киева.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 7,04 коп., составил 27,7124 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:49

На 12.44 безналичный доллар на межбанке сделал еще полшага вниз по обеим позициям, оказавшись на отметке 27,685/27,705 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:06

По состоянию на 13.02 котировки безналичного доллара на межбанке , снова понизившись на полкопейки, оказались на цифре 27,68/27,70 UAH/USD в условиях затухающей перед обедом торговой активности.

На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
дядя Caша
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