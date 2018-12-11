Додано: Вів 11 гру, 2018 16:04

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 4,74 коп., на торгах вторника повысился на 6,36 коп., оказавшись на уровне 27,7132 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 11-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,04 коп., составил 27,7124 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 11 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,72/27,74 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке растянула спред, повысив офера до 27,72/27,77 UAH/USD, заволновавшись из-за появившейся информации о заметном росте гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 345,3 млн. грн. к отметке 68 886,9 млн. грн. Предположительно, это результат погашения НБУ депозитных сертификатов, проданных регулятором 07-го на сумму, превышающую 25,0 млрд. грн., среди которых бумаг overnight банки приобрели на 18,425 млрд. грн. Кроме того, Казначейство перечислило изрядные объемы субвенций на медицину и образование. Регламент межбанка исключал попадание этой гривни на торги. Регламент межбанка исключал попадание этой гривни на торги.

Однако вскоре участники торгов успокоились, а держатели СКВ инициировали ее продажу, игнорируя этот рост гривневой ликвидности, вернув курс «американца» около 10.15 на уровни открытия: 27,72/27,74 UAH/USD. С этого момента стартовал нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня, причем снижение до 11.35 проходило достаточно динамично, уронив курс СКВ на этот час к 27,70/27,71 UAH/USD. Складывалось впечатление, что игроки намеренно торопились уронить цену доллара, пытаясь заставить регулятор появиться на рынке и выкупить часть долларовой ликвидности. После упомянутого часа коррекция СКВ потеряла темп, игравшие на понижение участники рынка, похоже, надеялись на благосклонность регулятора, «заморозив» откат на целый час. Когда надежды на Институтскую растаяли, доллар возобновил снижение, хотя и более медленным темпом, сумев к обеденному перерыву упасть до цифры 27,68/27,70 UAH/USD.



После обеда, по сути, до самого завершения вторничной сессии межбанка, «американец» на опустевшем межбанке не покидал эту цифру.



В районе отметки 27,69/27,71 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 11 декабря, совершив уже ничего не решающий предфинишный подскок «дохлой кошки».



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7132 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,26% с 28,0672 UAH/USD до 27,7132 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 11 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50% годовых (с 12.16 Киева - 17,00/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 11 декабря, углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранилась избыточная долларовая ликвидность, накопленная ранее игроками, опасавшимися курсовых «обострений» в связи с введением военного положения.



Во-вторых, несмотря на заметный рост объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ, гривни на межбанке не хватало, заставляя игроков расставаться с СКВ ради нацвалюты. Трудности с гривней подтверждалось сохранением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo в «приподнятом» накануне состоянии: 17,00/18,50 годовых.



В-третьих, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке, формируя там дополнительное предложение доллара, снижающее его цену.



В-четвертых, в отличие от предыдущей сессии, 11-го регулятор отказался от гривневых интервенций с платформы Matching, не препятствуя «свободному падению» «американца».



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 декабря немного повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объем обязательных продаж СКВ на межбанке.



Во-вторых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал более «медвежьим» (если накануне средневзвешенный курс доллара потерял 4,74 коп., нынче он упал на 6,36 коп.).



В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью) 11 декабря была снята с повестки дня.

