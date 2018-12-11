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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 449450451452
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:22

Около 11.17 котировки безналичного «американца» все еще оставались на отметке 27,770/27,795 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж.

Утреннее повышение цен безналичного доллара, в значительной степени спровоцированное действиями экспортеров, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять не тронувшиеся с уровня 17,00/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта застывшая динамика не согласуется с символическим снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:46

К 11.43 «придержки» валюты экспортерами стали более жесткими, а спрос на СКВ агрессивнее. Эти совместные усилия подняли котировки доллара на межбанке на указанное время к 27,80/27,84 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:12

К 12.10 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вверх (27,84/27,86 UAH/USD), сопровождаясь неважной ликвидностью. «Растем без огонька и оборотов», констатировал наш консультант.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысившись на 8,76 коп., составил 27,8000 UAH/USD.
дядя Caша
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