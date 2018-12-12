Додано: Сер 12 гру, 2018 15:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший во вторник относительно доллара на 6,36 коп., на торгах среды понизился на 9,49 коп., оказавшись на уровне 27,8081 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 8,76 коп., составил 27,8000 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 12 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,700/27,725 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла до цифры 27,76/27,79 UAH/USD, реагируя на сохранившийся изрядный гривневый навес на транзитных и коррсчетах НБУ, лишь немного, с уровня 68 886,9 млн. грн. к отметке 68 766,7 млн. грн., понизившийся со вторника. Это - результат погашения НБУ депозитных сертификатов, проданных регулятором 07-го на сумму, превышающую 25,0 млрд. грн., среди которых бумаг overnight банки приобрели на 18,425 млрд. грн. Кроме того, Казначейство перечислило изрядные объемы субвенций на медицину и образование. Хотя регламент межбанка исключал попадание этой «бюджетной» гривни на торги межбанка, изрядной суммы «от щедрот» НБУ было достаточно, чтобы экспортеры прекратили продавать СКВ ради нацвалюты на текущие хозяйственные нужды, выросшие на финише года.



Таким образом, на межбанк попадала лишь обязательная для реализации там часть экспортной выручки, которую стремившиеся продать ее по более высокой цене экспортеры начали «придерживать», дав старт росту курса доллара.

Последний к 10.33 Киева поднялся до 27,77/27,79, а спустя 20 минут обосновался на отметке 27,770/27,795 UAH/USD, которую не покидал до 11.40, когда наступила вторая волна роста, поднявшая «американец» вначале к 27,80/27,84, а полдень СКВ встретила уже на цифре 27,84/27,86 UAH/USD.



Со слов непосредственных участников сессии, это «зеленое» ралли было лишено приличной ликвидности сделок – доллар по выросшему курсу приобретали лишь в случае крайней необходимости. Поэтому «американец» задержался на этой отметке до 13.40 Киева, ограничившись в этот час расширением спреда до 27,84/27,88 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими, по сути, до самого завершения сессии, «американец» на опустевшем межбанке не покидал эту цифру.



В районе отметки 27,84/27,88 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 12 декабря.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8081 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,92% с 28,0672 UAH/USD до 27,8081 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50% годовых (с 12.16 Киева - 17,00/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 декабря, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, выросшая гривневая ликвидность исключила «необязательные» продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты на текущие нужды. Таким образом, упало предложение безналичного доллара.



Во-вторых, перед обязательными продажами 50% внешнеторговой выручки экспортеры «придерживали» валюту, способствуя доминированию спроса и росту цен СКВ.



В-третьих, едва заметная активизация покупок доллара на межбанке немногочисленными импортерами стала следствием затянувшегося с 30 ноября снижение средневзвешенного курса «американца» с уровня 28,3909 к отметке 27,7132 UAH/USD. В течение этого времени доллар потерял 2,39%, и его цена обрела привлекательный для покупок вид.



В-четвертых, из-за выросшей гривневой ликвидности доллар было за что приобретать.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 декабря немного повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал «бычьим», а это, как известно, вредит ликвидности.



Во-вторых, несмотря на выросший приток экспортной выручки из-за рубежа (обычное явление для среды), предложение СКВ на межбанке ограничилось обязательной частью.



В-третьих, на рынке наблюдалась нехватка покупателей доллара. У нерезидентов сезон репатриации дивидендов закончился на прошлой неделе, а пик активных покупок СКВ импортерами еще не наступил.

