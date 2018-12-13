Додано: Чет 13 гру, 2018 16:01

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в среду относительно доллара на 9,49 коп., на торгах четверга понизился на 5,89 коп., оказавшись на уровне 27,8670 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 13-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 7,75 коп., составил 27,8775 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 13 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,80/27,84 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла до 27,900/27,935 UAH/USD, реагируя на сохранившийся объемный гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ, лишь немного, с уровня 68 766,7 млн. грн. к отметке 68 260,5 млн. грн., понизившийся со среды. Это - результат погашения НБУ депозитных сертификатов, проданных регулятором 07-го на сумму, превышающую 25,0 млрд. грн., среди которых бумаг overnight банки приобрели на 18,425 млрд. грн. Кроме того, Казначейство перечислило изрядные объемы субвенций на медицину и образование. Наконец, регулятор 12-го рефинансировал несколько системных банков на 4,459 млрд. грн. Напомним, что регламент межбанка исключал попадание «бюджетной» нацвалюты от Казначейства на валютные торги, но изрядной суммы «от щедрот» НБУ было достаточно, чтобы экспортеры прекратили продавать СКВ ради нацвалюты на «хозяйственные» нужды, выросшие на финише года. Однако, как известно, к четвергу заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, половину которой надо обязательно реализовать на межбанке.



Последнее предопределили отсутствие «раскачки» и начало «обязательных» продаж экспортерами буквально с 10.23 Киева, дав старт коррекции «американца». «Плотность» ранних продаж была очень велика, экспортеры торопились избавиться от СКВ, пока ее цена оставалась на высоком уровне. Тем не менее, объемные офера валюты вызвали динамичное снижение действующих цен. По состоянию на 11.10 СКВ была на отметке 27,84/27,86, а полдень межбанк встречал уровнями 27,82/27,84 UAH/USD.



На обеденный перерыв около 12.45 игроки ушли на фоне более низкого уровня СКВ (27,80/27,83 UAH/USD), который оставался действующим до 14.05 Киева.



С этого часа очередная волна «порционных» продаж возобновила пошаговое снижение курса доллара, затянувшееся на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов.



В районе отметки 27,785/27,820 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 13 декабря.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8670 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,71% с 28,0672 UAH/USD до 27,8670 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 13 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,50% годовых (с 13.00 Киева - 17,00/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 декабря, сохранив, хотя и замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, выросшая гривневая ликвидность исключила «необязательные» продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты на текущие нужды. Таким образом, упало «необязательное» предложение безналичного доллара.



Во-вторых, на старте сессии в четверг курс «американца» резко вырос, чем воспользовались экспортеры, инициировав ураганную продажу СКВ по высоким ценам. Это обстоятельство предопределило положительную динамику средневзвешенного курса «американца». Кстати, его приобретала часть бизнеса и банков, убедившаяся в пролонгации восходящего тренда безналичного «американца».



В-третьих, из-за выросшей гривневой ликвидности доллар было за что приобретать.



В-четвертых, вышеупомянутое замедление роста курса доллара стало следствием заметного роста объема притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 декабря повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал менее «бычьим», а более сбалансированным.



Во-вторых, на рынке был избыток «обязательного» предложения «экспортного» доллара, на который из-за выросшей гривневой ликвидности находились покупатели.