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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 451452453454
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:12

Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара, подтверждая тезис о снижении шансов для «зеленых быков» межбанка, немного просели, оказавшись на уровне 27,86/27,91 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:38

К 10.35 котировки СКВ сузили спред под влиянием выровнявшихся спроса и предложения доллара к 27,87/27,902 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:04

По состоянию на 11.02 Киева котировки безналичного «американца» еще немного сузили спред, приподняв более значимые биды к отметке 27,88/27,90 UAH/USD, сохранив при этом равновесие спроса и оферов.
дядя Caша
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