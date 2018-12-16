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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 гру, 2018 10:12
Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара, подтверждая тезис о снижении шансов для «зеленых быков» межбанка, немного просели, оказавшись на уровне 27,86/27,91 UAH/USD.
Додано: Пон 17 гру, 2018 10:38
К 10.35 котировки СКВ сузили спред под влиянием выровнявшихся спроса и предложения доллара к 27,87/27,902 UAH/USD.
Додано: Пон 17 гру, 2018 11:04
По состоянию на 11.02 Киева котировки безналичного «американца» еще немного сузили спред, приподняв более значимые биды к отметке 27,88/27,90 UAH/USD, сохранив при этом равновесие спроса и оферов.
Додано: Пон 17 гру, 2018 11:19
Дополуденное снижение курса безналичного доллара от пятничного закрытия
на межбанке сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, на которое указало снижение более значимых бидов ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 17,00/18,50% к отметке 16,50/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
На этом фоне котировки безналичного «американца» по состоянию на 11.14 Киев все еще пребывали на цифре 27,88/27,90 UAH/USD на фоне сбалансированной торговли СКВ.
Додано: Пон 17 гру, 2018 11:55
С 11.25 стартовала очень медленная коррекция курса безналичного доллара, опустившая цену последнего по состоянию на 11.54 к отметке 27,87/27,89 UAH/USD.
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:34
К 12.32 котировки безналичного «американца», войдя в очередную полосу стабильности и сбалансированности, снова сузили спред до 27,875/27,885 UAH/USD
Пополудни стал известен справочный курс доллара, который вырос до 27,8863 UAH/USD , прибавив 5,95 коп. Полагаю, индикатор вырос на фоне двусторонней дополуденной торговли в паре доллар-гривня на приподнятых с пятницы уровнях.
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