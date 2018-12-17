Додано: Пон 17 гру, 2018 16:02

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 2,99 коп., на торгах понедельника упал на 4,90 коп., оказавшись на уровне 27,8861 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 17-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 5,95 коп., составил 27,8863 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 17 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,89/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке немного понизилась до 27,86/27,91 UAH/USD на очень символическом преобладании продаж «американца», которых удовлетворяла ситуативная «приподнятость» долларовых цен. Эти действия к 10.30 сменились равновесной торговлей в паре доллар-гривня, позволившей сузить спред до 27,87/27,90, а спустя 27 минут маржа цен доллара стала еще уже: 27,88/27,90 UAH/USD UAH/USD.

С 11.25 обозначился плавный нисходящий тренд пары доллар-гривня, понизивший цену пары по состоянию на 11.55 к отметке 27,87/27,89 UAH/USD. Эта коррекция была остановлена очередным периодом относительной стабильности и сбалансированной торговли, консолидировавших курс СКВ на уровне 27,875/27,885 UAH/USD.

Период стабильности затянулся до 14.00, когда незначительное преобладание покупок приподняло их до 27,880/27,905 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке до 15.30 Киева.



В районе отметки 27,88/27,90 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 17 декабря, констатировав сохранение курсом безналичного доллара состоявшегося во второй половине предыдущей сессии своей «приподнятости», которая, судя по тому, что значительный процент времени понедельничных торгов пара доллар-гривня торговалась в балансе спрос/предложение, устраивала и покупателей и продавцов СКВ.



Это же обстоятельство обеспечило заметное повышение средневзвешенного курса доллара по сравнению с пятницей – львиная доля сделок состоялась при более высоких, чем 14 декабря, ценах.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8861 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,65% с 28,0672 UAH/USD до 27,8861 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 17 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,50 годовых (с 12.24 Киева – 16,50/18,25 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 декабря, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, рост обеспечили объемные сделки в паре доллар-гривня на фоне приподнявшихся ее на пятничных торгах курсах, уровень которых удовлетворяет и покупателей и продавцов СКВ.



Во-вторых, в дебюте новой недели снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, способствуя сохранению высоких цен на безналичный доллар.



В-третьих, если судить по динамике ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, понизившимся во время самой активной фазы торгов с уровня 17,00/18,50% к отметке 16,500/18,50% годовых, на рынке гривневого ресурса наступило «послабление». Тренд утром понедельника не был подтвержден, понизившимися с уровня 65 888,1 млн. грн. к отметке 64 056,3 млн. грн. остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Однако, полагаю, регулятор, разместивший 14-го свои депосертификаты на сумму 22,479 млрд. грн., из которых объем коротких (overnight) бумаг составил 12,658 млрд. грн., погасил последние, что не успел зафиксировать индикатор состояния коррсчетов.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 17 декабря едва заметно понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара снова стал «бычьим», что не лучшим образом сказывается на ликвидности.



Во-вторых, к понедельнику снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объемы обязательной ее продажи на межбанке.



В-третьих, дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью (синдром понедельника»).



В-четвертых, для понедельника обороты сделок в паре доллар-гривня оказались довольно приличными. Полагаю, это следствие сбалансированной, в целом, торговли 17 декабря.