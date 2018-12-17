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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:07
По состоянию на 11.02 Киева котировки безналичного «американца» заметно понизились (27,83/27,84 UAH/USD) стараниями появившихся на рынке много численных продавцов.
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:18
Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками стабильности на участке гривневой ликвидности, на которое указала неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронувшихся с уровня 16,50/18,50% годовых.
Эта застывшая динамика противоречит заметному повышению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
На этом фоне котировки безналичного «американца» по состоянию на 11.15 Киев все еще пребывали на цифре 27,83/27,84 UAH/USD на фоне сбалансированной торговли СКВ.
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