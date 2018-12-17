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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:07

По состоянию на 11.02 Киева котировки безналичного «американца» заметно понизились (27,83/27,84 UAH/USD) стараниями появившихся на рынке много численных продавцов.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:18

Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками стабильности на участке гривневой ликвидности, на которое указала неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронувшихся с уровня 16,50/18,50% годовых.
Эта застывшая динамика противоречит заметному повышению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

На этом фоне котировки безналичного «американца» по состоянию на 11.15 Киев все еще пребывали на цифре 27,83/27,84 UAH/USD на фоне сбалансированной торговли СКВ.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:27

Около 12.09 котировки доллара на межбанке сделали еще один шаг вниз, оказавшись на отметке 27,82/27,83 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и оферов.

Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,8600 UAH/USD, потеряв 2,63 коп.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:50

К 12.46 котировки безналичного «американца», войдя в очередную полосу стабильности и сбалансированности, снова растянула спред до 27,82/27,84 UAH/USD, индицировав предобеденный спад торговой активности.

На этой отметке (27,82/27,84 UAH/USD)около 12.49 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед
дядя Caша
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