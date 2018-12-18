Додано: Вів 18 гру, 2018 15:56

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в понедельник относительно доллара на 4,90 коп., на торгах вторника вырос на 3,82 коп., оказавшись на уровне 27,8479 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,63 коп., составил 27,8600 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 18 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,870/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.00, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке немного повысились до 27,88/27,91 UAH/USD на преобладании низкообъемных покупок «американца», которое уже около 10.34 трансформировалось в равновесие спроса и предложения, став причиной сужения спреда к 27,88/27,90 UAH/USD.



Агрессивность продавцов СКВ нарастала, и около 11.02 курс доллара вошел в нисходящий тренд, начав с отметки 27,83/27,84 UAH/USD.

Этот уровень, сформированный продажами экспортеров, показался покупателям СКВ вполне приемлемым, сохранив их присутствие на рынке и обеспечив текущее равновесие спроса и предложения. Сбалансированность рынка «зеленого» безнала обеспечила курсовую стабильность до 12.10 Киева, когда новая волна продаж понизила действующую цену СКВ до 27,82/27,83 UAH/USD.



Очередной период стабильности на более низких уровнях цен затянулся до 12.47, когда игроки, уйдя на обеденный перерыв, понизили торговую активность, следствием чего стало расширение спреда до 27,82/27,84 UAH/USD.



С 13.40 на пустеющем межбанке покупателей СКВ стало немного больше, обеспечив рост курса доллара к 27,825/27,855 UAH/USD. Около 15.25 эти локальные максимумы были проданы, уронив доллар к 27,775/27,800 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,775/27,800 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 18 декабря, констатировав возвращение на рынок нисходящего тренда в паре доллар-гривня благодаря активным продажам СКВ экспортерами, которым, судя по всему, не хватало порционной компенсации НДС Казначейством.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8479 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,78% с 28,0672 UAH/USD до 27,8479 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 18 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,50 годовых (с 12.04 Киева – 17,00/18,25 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 декабря, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, коррекцию обеспечили объемные продажи в паре доллар-гривня экспортерами, приток валюты на счета которых вырос. Этому бизнесу явно не хватало гривневой ликвидности на выросшие расходы в конце года. На это, в частности, намекали выросшие с уровня 16,50/18,50% к отметке 17,00/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depoю



Во-вторых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 декабря заметно выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара снова стал «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.



Во-вторых, ко вторнику заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объемы обязательной ее продажи на межбанке.



В-третьих, значительную часть времени торги парой доллар-гривня на межбанке проходили в равновесии спроса и предложения.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью) была снята с повестки дня.



В-пятых, после перерыва на межбанке появился регулятор, выкупив с платформы Matching до $10,0 млн. долларовой ликвидности в свои «закрома» и внеся свой скромный вклад в общий рост ликвидности сессии.

