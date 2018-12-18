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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:07
По состоянию на 11.02 Киева котировки безналичного «американца» заметно понизились (27,83/27,84 UAH/USD) стараниями появившихся на рынке много численных продавцов.
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:18
Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками стабильности на участке гривневой ликвидности, на которое указала неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронувшихся с уровня 16,50/18,50% годовых.
Эта застывшая динамика противоречит заметному повышению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
На этом фоне котировки безналичного «американца» по состоянию на 11.15 Киев все еще пребывали на цифре 27,83/27,84 UAH/USD на фоне сбалансированной торговли СКВ.
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:27
Около 12.09 котировки доллара на межбанке сделали еще один шаг вниз, оказавшись на отметке 27,82/27,83 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и оферов.
Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,8600 UAH/USD, потеряв 2,63 коп.
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:50
К 12.46 котировки безналичного «американца», войдя в очередную полосу стабильности и сбалансированности, снова растянула спред до 27,82/27,84 UAH/USD, индицировав предобеденный спад торговой активности.
На этой отметке (27,82/27,84 UAH/USD)около 12.49 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:56
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в понедельник относительно доллара на 4,90 коп., на торгах вторника вырос на 3,82 коп., оказавшись на уровне 27,8479 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,63 коп., составил 27,8600 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 18 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,870/27,895 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.00, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке немного повысились до 27,88/27,91 UAH/USD на преобладании низкообъемных покупок «американца», которое уже около 10.34 трансформировалось в равновесие спроса и предложения, став причиной сужения спреда к 27,88/27,90 UAH/USD.
Агрессивность продавцов СКВ нарастала, и около 11.02 курс доллара вошел в нисходящий тренд, начав с отметки 27,83/27,84 UAH/USD.
Этот уровень, сформированный продажами экспортеров, показался покупателям СКВ вполне приемлемым, сохранив их присутствие на рынке и обеспечив текущее равновесие спроса и предложения. Сбалансированность рынка «зеленого» безнала обеспечила курсовую стабильность до 12.10 Киева, когда новая волна продаж понизила действующую цену СКВ до 27,82/27,83 UAH/USD.
Очередной период стабильности на более низких уровнях цен затянулся до 12.47, когда игроки, уйдя на обеденный перерыв, понизили торговую активность, следствием чего стало расширение спреда до 27,82/27,84 UAH/USD.
С 13.40 на пустеющем межбанке покупателей СКВ стало немного больше, обеспечив рост курса доллара к 27,825/27,855 UAH/USD. Около 15.25 эти локальные максимумы были проданы, уронив доллар к 27,775/27,800 UAH/USD.
Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии.
В районе отметки 27,775/27,800 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 18 декабря, констатировав возвращение на рынок нисходящего тренда в паре доллар-гривня благодаря активным продажам СКВ экспортерами, которым, судя по всему, не хватало порционной компенсации НДС Казначейством.
Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8479 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,78% с 28,0672 UAH/USD до 27,8479 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 18 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,50 годовых (с 12.04 Киева – 17,00/18,25 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 18 декабря, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, коррекцию обеспечили объемные продажи в паре доллар-гривня экспортерами, приток валюты на счета которых вырос. Этому бизнесу явно не хватало гривневой ликвидности на выросшие расходы в конце года. На это, в частности, намекали выросшие с уровня 16,50/18,50% к отметке 17,00/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depoю
Во-вторых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 декабря заметно выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, рынок доллара снова стал «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.
Во-вторых, ко вторнику заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объемы обязательной ее продажи на межбанке.
В-третьих, значительную часть времени торги парой доллар-гривня на межбанке проходили в равновесии спроса и предложения.
В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью) была снята с повестки дня.
В-пятых, после перерыва на межбанке появился регулятор, выкупив с платформы Matching до $10,0 млн. долларовой ликвидности в свои «закрома» и внеся свой скромный вклад в общий рост ликвидности сессии.
Додано: Сер 19 гру, 2018 09:58
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность продолжила возобновившееся накануне расширение, повышая шансы «зеленым быкам» межбанка. На расширение гривневой ликвидности указывало некоторое (с уровня 66 526,9 млн. грн. к отметке 67 289,5 млн. грн.) повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Думаю, это следствие продолжения компенсации НДС небольшими, от 800,0 млн. грн., «порциями» нашим Казначейством.
Додано: Сер 19 гру, 2018 10:09
Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара, не тронувшись с отметки 27,77/27,80 UAH/USD, «намекнули», что готовы сразу же пойти вниз без предварительного низкооборотного подскока, как накануне. «Думаю, сразу будем снижаться», - поделился мнением наш консультант.
Додано: Сер 19 гру, 2018 10:49
К 10.41 котировки СКВ на межбанке упали к 27,74/27,76 UAH/USD на агрессивных продажах экспортеров, на счета которых вырос приток внешнеторговой выручки. Процесс катализировался новостью о возобновлении "отношений" МВФ и Киева.
Додано: Сер 19 гру, 2018 11:20
По состоянию на 11.11 Киева котировки безналичного «американца» заметно понизились (27,71/27,73 UAH/USD) на объемных продажах экспортеров.
Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности, на которое указал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 16,50/18,50% к отметке 17,00/18,50% годовых.
Эта динамика противоречит некоторому повышению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Следовательно, гривни от Казначейства, компенсировавшего НДС малыми порциями, не хватает.
Додано: Сер 19 гру, 2018 11:52
По состоянию на 11.47 котировки безналичного «американца» упали к цифре 27,68/27,71 UAH/USD на фоне сохранения объемных продаж СКВ. Регулятора, который вчера купил $10,0 млн., на рынке пока не видели.
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