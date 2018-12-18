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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:33
Около 12.31 котировки доллара на межбанке приостановили коррекцию, немного отскочив к отметке 27,685/27,695 UAH/USD на покупках казенных коммбанков, взявших на себя функции регулятора. На моменте равновесие спроса и оферов.
Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7369 UAH/USD, потеряв 12,31 коп.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 13:14
Судя по всему, верные «вассалы» регулятора, которым НБУ поручил исполнить свои функции на нынешнем валютном межбанке, выкупая долларовые излишки с платформы Matching, около 13.08 покинули рынок, отправившись в столовую. Плоть слаба. Уход этих казенных покупателей СКВ привел к незначительной коррекции доллара, понизившегося на указанный час к 27,68/27,69 UAH/USD на фоне предобеденного спада торговой активности.
На этой отметке (27,68/27,69 UAH/USD)около 13.13 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 69630
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4454 раз.
- Подякували: 8047 раз.
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