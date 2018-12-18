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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:33

Около 12.31 котировки доллара на межбанке приостановили коррекцию, немного отскочив к отметке 27,685/27,695 UAH/USD на покупках казенных коммбанков, взявших на себя функции регулятора. На моменте равновесие спроса и оферов.

Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7369 UAH/USD, потеряв 12,31 коп.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:14

Судя по всему, верные «вассалы» регулятора, которым НБУ поручил исполнить свои функции на нынешнем валютном межбанке, выкупая долларовые излишки с платформы Matching, около 13.08 покинули рынок, отправившись в столовую. Плоть слаба. Уход этих казенных покупателей СКВ привел к незначительной коррекции доллара, понизившегося на указанный час к 27,68/27,69 UAH/USD на фоне предобеденного спада торговой активности.

На этой отметке (27,68/27,69 UAH/USD)около 13.13 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:01

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 3,82 коп., на торгах среды подскочил на 13,09 коп., оказавшись на уровне 27,7170 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 12,31 коп., составил 27,7369 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 19 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке не покинула эту отметку, недвусмысленно намекая на коррекцию уже со старта торгов без привычного в подобных случаях миниотскока курса.

Спустя 35 минут, на 10.40 Киева рынок подтвердил серьезность этих «медвежьих» намерений, констатировав падение «американца» до 27,74/27,76 UAH/USD на агрессивных продажах экспортеров, на счета которых вырос приток внешнеторговой выручки. Продажи доллара катализировались новостью о решении МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и скором начале кредитования, а также очевидной нехваткой гривни у бизнеса, расстававшегося с СКВ ради нацвалюты на выросшие к финишу года расходы.

Вышеперечисленные «медвежьи» драйверы около 11.12 уронили курс «американца» на межбанке до цифры 27,71/27,73, а спустя полчаса доллар уже стоил 27,68/27,71 UAH/USD. Эти цифры привлекли внимание регулятора, который в отличие от предыдущей сессии, делегировал полномочия своим «верным вассалам» (госбанкам), которые с полудня инициировали скупку долларовых излишков на межбанке с платформы Matching, остановив коррекцию СКВ на отметке 27,685/27,695 UAH/USD по состоянию на 12.24 Киева.

Вскоре казенные банки оставили межбанк, где к 13.10 цена «американца» возобновила коррекцию, упав к 27,68/27,69 UAH/USD.

После обеденного перерыва нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня был пролонгирован, о чем дало понять снижение курса СКВ около 14.10 до 27,66/27,68 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии.

В районе отметки 27,650/27,675 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 19 декабря.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7170 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,25% с 28,0672 UAH/USD до 27,7170 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 19 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50 годовых (с 12.10 Киева – 17,00/18,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 19 декабря, углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, решение МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и ожидание первого транша уже 25 декабря вызвано прилив оптимизма и выход бизнеса из «старого надежного» доллара, являющегося «гаванью безопасности».

Во-вторых к среде растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежит обязательной продаже на межбанке.

В-третьих, растущие на излете года расходы бизнеса в гривне заставляли корпорации продавать СКВ ради нацвалюты, приток которой на рынок от Казначейства, компенсировавшего НДС малыми порциями, был незначительным.

В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 декабря заметно выросли, имея для этого следующие причины.

Во-первых, рынок доллара стал более «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.

Во-вторых, к среде заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объемы обязательной ее продажи на межбанке.

В-третьих, бизнес активно расставался с долларом на фоне выросшего оптимизма из-за новостей от МВФ.

В-четвертых, на межбанке появились казенные банки, которые подобно НБУ, выкупали с платформы Matching излишки долларовой ликвидности.
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