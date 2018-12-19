|
|
|
Межбанк - актуальная информация
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:33
Около 12.31 котировки доллара на межбанке приостановили коррекцию, немного отскочив к отметке 27,685/27,695 UAH/USD на покупках казенных коммбанков, взявших на себя функции регулятора. На моменте равновесие спроса и оферов.
Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7369 UAH/USD, потеряв 12,31 коп.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69658
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4458 раз.
- Подякували: 8055 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 13:14
Судя по всему, верные «вассалы» регулятора, которым НБУ поручил исполнить свои функции на нынешнем валютном межбанке, выкупая долларовые излишки с платформы Matching, около 13.08 покинули рынок, отправившись в столовую. Плоть слаба. Уход этих казенных покупателей СКВ привел к незначительной коррекции доллара, понизившегося на указанный час к 27,68/27,69 UAH/USD на фоне предобеденного спада торговой активности.
На этой отметке (27,68/27,69 UAH/USD)около 13.13 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69658
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4458 раз.
- Подякували: 8055 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:01
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 3,82 коп., на торгах среды подскочил на 13,09 коп., оказавшись на уровне 27,7170 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 12,31 коп., составил 27,7369 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 19 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке не покинула эту отметку, недвусмысленно намекая на коррекцию уже со старта торгов без привычного в подобных случаях миниотскока курса.
Спустя 35 минут, на 10.40 Киева рынок подтвердил серьезность этих «медвежьих» намерений, констатировав падение «американца» до 27,74/27,76 UAH/USD на агрессивных продажах экспортеров, на счета которых вырос приток внешнеторговой выручки. Продажи доллара катализировались новостью о решении МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и скором начале кредитования, а также очевидной нехваткой гривни у бизнеса, расстававшегося с СКВ ради нацвалюты на выросшие к финишу года расходы.
Вышеперечисленные «медвежьи» драйверы около 11.12 уронили курс «американца» на межбанке до цифры 27,71/27,73, а спустя полчаса доллар уже стоил 27,68/27,71 UAH/USD. Эти цифры привлекли внимание регулятора, который в отличие от предыдущей сессии, делегировал полномочия своим «верным вассалам» (госбанкам), которые с полудня инициировали скупку долларовых излишков на межбанке с платформы Matching, остановив коррекцию СКВ на отметке 27,685/27,695 UAH/USD по состоянию на 12.24 Киева.
Вскоре казенные банки оставили межбанк, где к 13.10 цена «американца» возобновила коррекцию, упав к 27,68/27,69 UAH/USD.
После обеденного перерыва нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня был пролонгирован, о чем дало понять снижение курса СКВ около 14.10 до 27,66/27,68 UAH/USD.
Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии.
В районе отметки 27,650/27,675 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 19 декабря.
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7170 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,25% с 28,0672 UAH/USD до 27,7170 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 19 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50 годовых (с 12.10 Киева – 17,00/18,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 19 декабря, углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, решение МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и ожидание первого транша уже 25 декабря вызвано прилив оптимизма и выход бизнеса из «старого надежного» доллара, являющегося «гаванью безопасности».
Во-вторых к среде растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежит обязательной продаже на межбанке.
В-третьих, растущие на излете года расходы бизнеса в гривне заставляли корпорации продавать СКВ ради нацвалюты, приток которой на рынок от Казначейства, компенсировавшего НДС малыми порциями, был незначительным.
В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 декабря заметно выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, рынок доллара стал более «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.
Во-вторых, к среде заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объемы обязательной ее продажи на межбанке.
В-третьих, бизнес активно расставался с долларом на фоне выросшего оптимизма из-за новостей от МВФ.
В-четвертых, на межбанке появились казенные банки, которые подобно НБУ, выкупали с платформы Matching излишки долларовой ликвидности, изъяв с рынка до $30,0 млн.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69658
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4458 раз.
- Подякували: 8055 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:05
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,64/27,66 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки резкого снижения. На сжатие гривневой ликвидности указывало изрядное (с уровня 67 289,5 млн. грн. к отметке 55 395,3 млн. грн.) падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Думаю, это следствие паузы компенсации НДС Казначейством при радикальным размещениях НБУ своих депосертификатов.
Эта динамика играет на стороне «зеленых медведей», творивших «беспредел» на межбанке накануне.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69658
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4458 раз.
- Подякували: 8055 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:09
Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара, подтвердили наши ожидания от падения гривневого ресурса, понизившись к отметке 27,58/27,61 UAH/USD.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69658
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4458 раз.
- Подякували: 8055 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:46
По состоянию на 10.42 котировки доллара все еще пребывали на отметке 27,58/27,61 UAH/USD. По некоторым данным, откат остановился самостоятельно, без участия «внешних сил», появившимися покупками упавшей в цене валюты.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69658
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4458 раз.
- Подякували: 8055 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:06
Немного «отдохнув» на отметке 27,58/27,61 UAH/USD, безналичный «американец» возобновил коррекцию, оказавшись около 11.04 Киева на уровне 27,565/27,575 UAH/USD. Со слов непосредственных участников торгов, обороты «нормальные».
Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками стабильности в гривневой ликвидности, на которое указало некоторое (с уровня 17,00/18,50% к отметке 16,50/18,50% годовых) расширение спреда ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта «вялая» динамика противоречит изрядному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69658
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4458 раз.
- Подякували: 8055 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|