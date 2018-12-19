Додано: Сер 19 гру, 2018 16:01

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 3,82 коп., на торгах среды подскочил на 13,09 коп., оказавшись на уровне 27,7170 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 12,31 коп., составил 27,7369 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 19 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке не покинула эту отметку, недвусмысленно намекая на коррекцию уже со старта торгов без привычного в подобных случаях миниотскока курса.



Спустя 35 минут, на 10.40 Киева рынок подтвердил серьезность этих «медвежьих» намерений, констатировав падение «американца» до 27,74/27,76 UAH/USD на агрессивных продажах экспортеров, на счета которых вырос приток внешнеторговой выручки. Продажи доллара катализировались новостью о решении МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и скором начале кредитования, а также очевидной нехваткой гривни у бизнеса, расстававшегося с СКВ ради нацвалюты на выросшие к финишу года расходы.



Вышеперечисленные «медвежьи» драйверы около 11.12 уронили курс «американца» на межбанке до цифры 27,71/27,73, а спустя полчаса доллар уже стоил 27,68/27,71 UAH/USD. Эти цифры привлекли внимание регулятора, который в отличие от предыдущей сессии, делегировал полномочия своим «верным вассалам» (госбанкам), которые с полудня инициировали скупку долларовых излишков на межбанке с платформы Matching, остановив коррекцию СКВ на отметке 27,685/27,695 UAH/USD по состоянию на 12.24 Киева.



Вскоре казенные банки оставили межбанк, где к 13.10 цена «американца» возобновила коррекцию, упав к 27,68/27,69 UAH/USD.



После обеденного перерыва нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня был пролонгирован, о чем дало понять снижение курса СКВ около 14.10 до 27,66/27,68 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,650/27,675 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 19 декабря.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7170 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,25% с 28,0672 UAH/USD до 27,7170 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 19 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50 годовых (с 12.10 Киева – 17,00/18,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 19 декабря, углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, решение МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и ожидание первого транша уже 25 декабря вызвано прилив оптимизма и выход бизнеса из «старого надежного» доллара, являющегося «гаванью безопасности».



Во-вторых к среде растет приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров, 50% которой подлежит обязательной продаже на межбанке.



В-третьих, растущие на излете года расходы бизнеса в гривне заставляли корпорации продавать СКВ ради нацвалюты, приток которой на рынок от Казначейства, компенсировавшего НДС малыми порциями, был незначительным.



В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 декабря заметно выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал более «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.



Во-вторых, к среде заметно растет приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объемы обязательной ее продажи на межбанке.



В-третьих, бизнес активно расставался с долларом на фоне выросшего оптимизма из-за новостей от МВФ.



В-четвертых, на межбанке появились казенные банки, которые подобно НБУ, выкупали с платформы Matching излишки долларовой ликвидности, изъяв с рынка до $30,0 млн.

