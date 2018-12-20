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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 454455456457
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:05

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,50/27,53 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, подтвердили наши опасения, понизившись к отметке 27,48/27,52 UAH/USD.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:20

Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сохранив нисходящий тренд, продемонстрировала признаки снижения. На сжатие гривневой ликвидности указывало снижение с уровня 55 395,3 млн. грн. к отметке 53 525,4 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Как и накануне, эта динамика играет на стороне «зеленых медведей», уронивших доллар на 19,31 коп. на межбанке накануне.

По состоянию на 10.17 котировки доллара, пролонгировав откат, оказались на отметке 27,45/27,47 UAH/USD.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:47

Около 10.42 коррекция безналичного «американца» остановилась, котировки СКВ все еще пребывали на цифре 27,45/27,47 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж, вызванное появившимся локальным спросом на доллар.

Спустя 2 минуты новая волна продаж возобновила снижение курса доллара, упавшего на указанный час к 27,43/27,45 UAH/USD.

«Продавцов много, без регулятора не справимся», - констатировали участники торгов.
дядя Caша
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