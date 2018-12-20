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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:05
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,50/27,53 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, подтвердили наши опасения, понизившись к отметке 27,48/27,52 UAH/USD.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:20
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сохранив нисходящий тренд, продемонстрировала признаки снижения. На сжатие гривневой ликвидности указывало снижение с уровня 55 395,3 млн. грн. к отметке 53 525,4 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Как и накануне, эта динамика играет на стороне «зеленых медведей», уронивших доллар на 19,31 коп. на межбанке накануне.
По состоянию на 10.17 котировки доллара, пролонгировав откат, оказались на отметке 27,45/27,47 UAH/USD.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:47
Около 10.42 коррекция безналичного «американца» остановилась, котировки СКВ все еще пребывали на цифре 27,45/27,47 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж, вызванное появившимся локальным спросом на доллар.
Спустя 2 минуты новая волна продаж возобновила снижение курса доллара, упавшего на указанный час к 27,43/27,45 UAH/USD.
«Продавцов много, без регулятора не справимся», - констатировали участники торгов.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:25
К 11.17 Киева отсутствие регулятора на рынке способствовало пролонгации нисходящего тренда безналичной пары доллар-гривня, оказавшейся в указанное время на цифре 27,40/27,42 UAH/USD.
Дополуденная «медвежья» эйфория на валютном межбанке, вызванная новостью о приходе на счета Минфина первого транша МВФ в размере XDR1,0 млрд. или $1,40 млрд., сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указали упавшие с уровня 16,50/18,50% к отметке 16,25/17,75% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика противоречит снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:58
Незадолго до полудня, на 11.54 Киева, курс доллара на межбанке провалился к 27,38/27,41 UAH/USD. Регулятор, похоже, отмечает «неформальный» День банкира. Его на рынке не видно.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:35
По состоянию на 12.32 котировки безналичного «американца» наконец-то прекратили снижение и даже отскочили (27,40/27,42 UAH/USD) стараниями появившегося на межбанке и начавшего выкупать долларовые излишки с платформы Matching по 27,40 UAH/USD.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:32
Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,4358 UAH/USD, потеряв 15,22 коп.
Около 13.10 котировки доллара на межбанке возобновили коррекцию, индицируя уход регулятора на обед снижением цены «американца» до отметки 27,395/27,405 UAH/USD.
На этой цифре (27,395/27,405 UAH/USD)около 13.25 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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