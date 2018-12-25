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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:05
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,50/27,53 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя в реальную сферу около 10.04, котировки доллара, подтвердили наши опасения, понизившись к отметке 27,48/27,52 UAH/USD.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:20
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сохранив нисходящий тренд, продемонстрировала признаки снижения. На сжатие гривневой ликвидности указывало снижение с уровня 55 395,3 млн. грн. к отметке 53 525,4 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Как и накануне, эта динамика играет на стороне «зеленых медведей», уронивших доллар на 19,31 коп. на межбанке накануне.
По состоянию на 10.17 котировки доллара, пролонгировав откат, оказались на отметке 27,45/27,47 UAH/USD.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:47
Около 10.42 коррекция безналичного «американца» остановилась, котировки СКВ все еще пребывали на цифре 27,45/27,47 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж, вызванное появившимся локальным спросом на доллар.
Спустя 2 минуты новая волна продаж возобновила снижение курса доллара, упавшего на указанный час к 27,43/27,45 UAH/USD.
«Продавцов много, без регулятора не справимся», - констатировали участники торгов.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:25
К 11.17 Киева отсутствие регулятора на рынке способствовало пролонгации нисходящего тренда безналичной пары доллар-гривня, оказавшейся в указанное время на цифре 27,40/27,42 UAH/USD.
Дополуденная «медвежья» эйфория на валютном межбанке, вызванная новостью о приходе на счета Минфина первого транша МВФ в размере XDR1,0 млрд. или $1,40 млрд., сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указали упавшие с уровня 16,50/18,50% к отметке 16,25/17,75% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика противоречит снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:58
Незадолго до полудня, на 11.54 Киева, курс доллара на межбанке провалился к 27,38/27,41 UAH/USD. Регулятор, похоже, отмечает «неформальный» День банкира. Его на рынке не видно.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:35
По состоянию на 12.32 котировки безналичного «американца» наконец-то прекратили снижение и даже отскочили (27,40/27,42 UAH/USD) стараниями появившегося на межбанке и начавшего выкупать долларовые излишки с платформы Matching по 27,40 UAH/USD.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:32
Пополудни стал известен справочный курс доллара, который составил 27,4358 UAH/USD, потеряв 15,22 коп.
Около 13.10 котировки доллара на межбанке возобновили коррекцию, индицируя уход регулятора на обед снижением цены «американца» до отметки 27,395/27,405 UAH/USD.
На этой цифре (27,395/27,405 UAH/USD)около 13.25 участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:57
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 19,31 коп., на торгах пятницы поднялся на 14,30 коп., оказавшись на уровне 27,4339 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 21-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 15,22 коп., составил 27,4358 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 21 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,50/27,53 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала к 27,48/27,52 UAH/USD на известии о приходе в Украину первого транша кредита МВФ в размере XDR1,0 млрд. или $1,40 млрд., вернувшем на рынок угасшую было «медвежью» эйфорию. Кроме того, поводом для продаж СКВ, уронивших ее курс, стало снижение гривневой ликвидности (об этом дали понять упавшие с уровня 55 395,3 млн. грн. к отметке 53 525,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ), а меж тем к финишу года выросли гривневые расходы корпораций на «хозяйственные» нужды и фискальные платежи.
Нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня, ведомый доминированием продаж «американца» на межбанке затянулся до полудня, понизив цену СКВ по до 27,38/27,41 UAH/USD. Сразу пополудни на рынок вышел НБУ, выкупая «лишние» доллары с платформы Matching по 27,40 UAH/USD, остановив коррекцию и обеспечив подскок до 27,40/27,42 UAH/USD на 12.30 Киева.
Вскоре регулятор покинул межбанк, где цены снова ушли вниз к 27,395/27,405 UAH/USD, оставаясь неизменными до 14.10, когда новые покупки доллара вернули его курс к 27,40/27,43 UAH/USD.
Очередная волна продаж этих локальных максимумов снова уронила цену СКВ на фоне упавшей торговой активности до 27,385/27,415 UAH/USD по состоянию на 15.35.
Эти цены «американца» оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии.
В районе отметки 27,385/27,415 UAH/USD UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 21 декабря.
Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,4339 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,26% с 28,0672 UAH/USD до 27,4339 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 21 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,25/17,75 годовых (с 12.05 Киева – 16,25/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 21 декабря, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, решение МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и приход первого транша в размере $1,4 млрд. пролонгировало «медвежью» эйфорию, возобновив массовый выход бизнеса из «старого надежного» доллара, являющегося «гаванью безопасности».
Во-вторых, к пятнице произошло очередное «сжатие» гривневой ликвидности на фоне роста платежей в Казну и прочих «хозяйственных» расходов.
В-третьих, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке. Хотя там коррекция СКВ была более сдержанной.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 21 декабря выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, рынок доллара сохранил свой «медвежий», тренд, что, как известно, стимулирует ликвидность.
Во-вторых, обострение дефицита гривни вызвало объемные продажи СКВ.
В-третьих, на межбанке присутствовал регулятор, который выкупал с платформы Matching излишки долларовой ликвидности гораздо активнее, чем накануне, составляя конкуренцию импортерам, которые тоже приобретали упавшую в цене СКВ.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 10:16
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,37/27,40 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя в реальную сферу около 10.10, котировки доллара, подтвердили наши опасения, понизившись к отметке 27,35/27,45 UAH/USD на продажах двойной порции экспортной выручки.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, инициировав восходящий тренд, продемонстрировала признаки расширения. На рост гривневой ликвидности указывало повышение с уровня 50 469,9 млн. грн. к отметке 57 956,6 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Думается, Казначейство перестало «скромничать», увеличив «порции» компенсации НДС.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 10:22
Несмотря на «щедрость» Казначейства, к 10.20 Киева котировки безналичного «американца» понизились к 27,34/27,39 UAH/USD.
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