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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:28
Спустя 7 минут, на 10.27 Киева, курс СКВ обвалился под давлением двойной порции оферов к 27,30/27,35 UAH/USD.
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:59
Около 10.56 котировки доллара на межбанке, приостановив снижение, консолидировались на отметке 27,23/27,28 UAH/USD.
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:06
По состоянию на 11.02 Киева котировки доллара на межбанке , войдя в полосу относительной стабильности, сузили спред до 27,25/27,27 UAH/USD. На моменте на рынке доллара равновесие покупок и продаж «американца», а рынок перешел в режим ожидания появления там регулятора с выкупом долларовой ликвидности.
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:38
С 11.35 доллар на межбанке после паузы относительной стабильности возобновил снижение, оказавшись на указанное время на отметке 27,25/27,27 UAH/USD. Предположительно, замедление коррекции курса «американца» произошло без вмешательства НБУ. Во всяком случае, дилеры системных банков регулятора на моменте на рынке не видели.
Дополуденна коррекция безналичного доллара на валютном межбанке, вызванная двойной порцией отложенного с 21-го и 24-го декабря предложения СКВ, сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указали упавшие с уровня 16,25/17,75% к отметке 16,00/17,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика гармонирует с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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