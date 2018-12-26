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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:28
Спустя 7 минут, на 10.27 Киева, курс СКВ обвалился под давлением двойной порции оферов к 27,30/27,35 UAH/USD.
Додано: Сер 26 гру, 2018 10:59
Около 10.56 котировки доллара на межбанке, приостановив снижение, консолидировались на отметке 27,23/27,28 UAH/USD.
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:06
По состоянию на 11.02 Киева котировки доллара на межбанке , войдя в полосу относительной стабильности, сузили спред до 27,25/27,27 UAH/USD. На моменте на рынке доллара равновесие покупок и продаж «американца», а рынок перешел в режим ожидания появления там регулятора с выкупом долларовой ликвидности.
Додано: Сер 26 гру, 2018 11:38
С 11.35 доллар на межбанке после паузы относительной стабильности возобновил снижение, оказавшись на указанное время на отметке 27,25/27,27 UAH/USD. Предположительно, замедление коррекции курса «американца» произошло без вмешательства НБУ. Во всяком случае, дилеры системных банков регулятора на моменте на рынке не видели.
Дополуденна коррекция безналичного доллара на валютном межбанке, вызванная двойной порцией отложенного с 21-го и 24-го декабря предложения СКВ, сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указали упавшие с уровня 16,25/17,75% к отметке 16,00/17,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Эта динамика гармонирует с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:17
Пополудни, на 12.13 Киева, курс доллара на межбанке провалился к 27,23/27,25 UAH/USD. Регулятор, похоже, игнорирует межбанк.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,2761 UAH/USD, потеряв 15,97 коп.
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:58
По состоянию на 12.50 котировки безналичного «американца» наконец-то прекратили движение, замерев на отметке 27,23/27,25 UAH/USD стараниями появившихся на межбанке и начавших приобретать СКВ по демпинговым ценам импортеров, выровнявших своими действиями рынок «американца» в равновесие спроса и оферов.
Эта сбалансированность обеспечила приличную торговую ликвидность.
Около 12.56 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 27,23/27,25 UAH/USD. На этой цифре в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:58
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 14,30 коп., на торгах среды поднялся на 16,61 коп., оказавшись на уровне 27,2678 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 26-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 15,97 коп., составил 27,2661 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 26 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,37/27,40 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.10, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала к 27,35/27,45 UAH/USD на продажах избыточной долларовой ликвидности из-за прихода на счета экспортеров двойной порции отложенной с 21 и 24 декабря внешнеторговой выручки, 50% которое подлежало обязательной продаже.
К 10.20 «американец», сохранив нисходящий тренд, понизился к 27,34/27,39, а спустя 5 минут провалился к 27,30/27,35 UAH/USD.
Объем предложения СКВ был настолько значительным, что рынок проигнорировал очевидное расширение гривневой ликвидности, на которое указал значительный (с уровня 50 469,9 млн. грн. к отметке 57 956,6 млн. грн.) рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Полагаем, это результат компенсации НДС Казначейством, которое на сей раз не поскупилось, вернул бизнесу изрядную порцию гривни.
По состоянию на 11.02 Киева пара доллар-гривня немного замедлила коррекцию, обосновавшись на отметке 27,25/27,27 UAH/USD, возобновив снижение после небольшого периода относительной стабильности. Вначале к 27,24/27,26, а спустя полчаса, на 12.11 Киева, до 27,23/27,25 UAH/USD. Появившиеся покупки СКВ на этих уровнях, «заморозили» откат «американца» до перерыва на обед, а вместе с этим выровняли рынок в равновесие спроса и предложение, которое затянулось до 13.15, когда новая волна продаж уронила цену СКВ до 27,22/27,27 UAH/USD. Расширение спреда дало понять о снижении торговой активности. Системные игроки, включая регулятор, выкупивший 26-го до $30,0 млн., покинули рынок, оставив его на «попечении» слабосильных спекулянтов. Последние своими покупками после 14.10 инициировали порционное» подорожание доллара к 27,24/27,27 на 15.06 Киева.
Эти цены «американца» оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии.
В районе отметки 27,24/27,27 UAH/USD UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 26 декабря.
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,2678 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,85% с 28,0672 UAH/USD до 27,2678 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 26 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.13 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 26 декабря, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, из-за длинных выходных в Украине и на счетах экспортеров скопилась отложенная с 21 и 24 декабря двойная порция внешнеторговой выручки, часть которой подлежала обязательной продаже на межбанке.
Во-вторых, в стране был пролонгирован бюджетный период, требующий нацвалюту для фискальных платежей в Казну.
В-третьих, решение МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и приход первого транша в размере $1,4 млрд. пролонгировало «медвежью» эйфорию, возобновив массовый выход бизнеса из «старого надежного» доллара, являющегося «гаванью безопасности». Бизнес покидал падающий в цене доллар, опасаясь потерь на курсе.
В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке. Хотя там коррекция СКВ была более сдержанной. Наличный доллар продавали после его временного подорожания с вечера пятницы по субботу.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 декабря выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, рынок доллара сохранил свой «медвежий», тренд, что, как известно, стимулирует ликвидность.
Во-вторых, вдвое вырос приток экспортной выручки из-за рубежа.
В-третьих, по достижению безналичным долларом локальных минимумов, эти низы были выкуплены импортерами, формируя довольно продолжительную во времени сбалансированную торговлю в паре доллар-гривня, в которой принял участие и НБУ, выкупавший с платформы Matching долларовые излишки по 27,25 UAH/USD.
Додано: Чет 27 гру, 2018 10:02
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,25/27,28 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, пролонгировав восходящий тренд, продемонстрировала признаки расширения. На рост гривневой ликвидности указывало повышение с уровня 57 956,6 млн. грн. к отметке 61 297,1 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Думается, Казначейство, перестав «скромничать», снова расщедрилось, нарастив «порции» компенсации НДС.
Выйдя в реальную сферу около 09.59, котировки доллара, должным образом «отвечая» на гривневое изобилие, приподнялись к уровню 27,33/27,36 UAH/USD. «Гривни хватает», - скромно заметил наш консультант.
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