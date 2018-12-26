Додано: Сер 26 гру, 2018 15:58

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 14,30 коп., на торгах среды поднялся на 16,61 коп., оказавшись на уровне 27,2678 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 26-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 15,97 коп., составил 27,2661 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 26 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,37/27,40 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала к 27,35/27,45 UAH/USD на продажах избыточной долларовой ликвидности из-за прихода на счета экспортеров двойной порции отложенной с 21 и 24 декабря внешнеторговой выручки, 50% которое подлежало обязательной продаже.



К 10.20 «американец», сохранив нисходящий тренд, понизился к 27,34/27,39, а спустя 5 минут провалился к 27,30/27,35 UAH/USD.



Объем предложения СКВ был настолько значительным, что рынок проигнорировал очевидное расширение гривневой ликвидности, на которое указал значительный (с уровня 50 469,9 млн. грн. к отметке 57 956,6 млн. грн.) рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Полагаем, это результат компенсации НДС Казначейством, которое на сей раз не поскупилось, вернул бизнесу изрядную порцию гривни.



По состоянию на 11.02 Киева пара доллар-гривня немного замедлила коррекцию, обосновавшись на отметке 27,25/27,27 UAH/USD, возобновив снижение после небольшого периода относительной стабильности. Вначале к 27,24/27,26, а спустя полчаса, на 12.11 Киева, до 27,23/27,25 UAH/USD. Появившиеся покупки СКВ на этих уровнях, «заморозили» откат «американца» до перерыва на обед, а вместе с этим выровняли рынок в равновесие спроса и предложение, которое затянулось до 13.15, когда новая волна продаж уронила цену СКВ до 27,22/27,27 UAH/USD. Расширение спреда дало понять о снижении торговой активности. Системные игроки, включая регулятор, выкупивший 26-го до $30,0 млн., покинули рынок, оставив его на «попечении» слабосильных спекулянтов. Последние своими покупками после 14.10 инициировали порционное» подорожание доллара к 27,24/27,27 на 15.06 Киева.



Эти цены «американца» оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,24/27,27 UAH/USD UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 26 декабря.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,2678 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,85% с 28,0672 UAH/USD до 27,2678 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.13 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 декабря, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, из-за длинных выходных в Украине и на счетах экспортеров скопилась отложенная с 21 и 24 декабря двойная порция внешнеторговой выручки, часть которой подлежала обязательной продаже на межбанке.



Во-вторых, в стране был пролонгирован бюджетный период, требующий нацвалюту для фискальных платежей в Казну.



В-третьих, решение МВФ возобновить сотрудничество с Киевом и приход первого транша в размере $1,4 млрд. пролонгировало «медвежью» эйфорию, возобновив массовый выход бизнеса из «старого надежного» доллара, являющегося «гаванью безопасности». Бизнес покидал падающий в цене доллар, опасаясь потерь на курсе.



В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке. Хотя там коррекция СКВ была более сдержанной. Наличный доллар продавали после его временного подорожания с вечера пятницы по субботу.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 декабря выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара сохранил свой «медвежий», тренд, что, как известно, стимулирует ликвидность.



Во-вторых, вдвое вырос приток экспортной выручки из-за рубежа.



В-третьих, по достижению безналичным долларом локальных минимумов, эти низы были выкуплены импортерами, формируя довольно продолжительную во времени сбалансированную торговлю в паре доллар-гривня, в которой принял участие и НБУ, выкупавший с платформы Matching долларовые излишки по 27,25 UAH/USD.

