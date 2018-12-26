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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 456457458459
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:44

Дополуденное зеленое ралли на фоне гривневого изобилия сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, упавшие накануне к отметке 16,00/17,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, утром в четверг не тронулись с этой цифры.

Застывшие показатели не гармонируют с заметным ростом остатков на коррсчетах регулятора.

Меж тем, безналичный доллар прекратил расти, замерев на уровне 27,47/27,49 UAH/USD. Убедившись в исчерпании восходящего тренда, на рынке около 11.42 появились придерживавшие доселе валюту экспортеры с продажами, которые выровняли пару доллар-гривня в баланс спрос/предложение.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:23

Пополудни, на 12.18 Киева, курс доллара на межбанке понизился стараниями продаж экспортеров, к которым присоединился и регулятор, проведя незначительную долларовую интервенцию с платформы Matching, к 27,44/27,46 UAH/USD.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,4558 UAH/USD, прибавив 17,97 коп.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:10

По состоянию на 13.00 котировки безналичного «американца» наконец-то прекратили движение, замерев на отметке 27,45/27,46 UAH/USD/

Около 13.08 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 27,45/27,46 UAH/USD. На этой цифре в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
дядя Caша
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