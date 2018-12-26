Дополуденное зеленое ралли на фоне гривневого изобилия сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, упавшие накануне к отметке 16,00/17,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, утром в четверг не тронулись с этой цифры.
Застывшие показатели не гармонируют с заметным ростом остатков на коррсчетах регулятора.
Меж тем, безналичный доллар прекратил расти, замерев на уровне 27,47/27,49 UAH/USD. Убедившись в исчерпании восходящего тренда, на рынке около 11.42 появились придерживавшие доселе валюту экспортеры с продажами, которые выровняли пару доллар-гривня в баланс спрос/предложение.
Пополудни, на 12.18 Киева, курс доллара на межбанке понизился стараниями продаж экспортеров, к которым присоединился и регулятор, проведя незначительную долларовую интервенцию с платформы Matching, к 27,44/27,46 UAH/USD.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,4558 UAH/USD, прибавив 17,97 коп.