Додано: Чет 27 гру, 2018 16:05

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 16,61 коп., на торгах четверга упал на 18,72 коп., оказавшись на уровне 27,4550 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 27-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 17,97 коп., составил 27,4558 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 27 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,25/27,28 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 09.57, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке поднялась в цене к 27,33/27,36 UAH/USD на покупках доллара импортерами.



Спустя 33 минуты, сохранив восходящий тренд, «американец» на межбанке вырос до 27,42/27,44, а к 11.07 доллар уже оказался на цифре 27,47/27,49 UAH/USD. На этот уровень СКВ привело сформировавшееся стараниями «придерживавших» валюту экспортеров доминирование спроса. У экспортеров, из-за выросшей гривневой ликвидности, на что указывал подъем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 956,6 млн. грн. к отметке 61 297,1 млн. грн., не было никакого резона торопиться с продажами СКВ ради нацвалюты на текущие расходы.

Меж тем, с 11.10 Киева курс доллара на межбанке прекратил рост, оставаясь на отметке 27,47/27,49 UAH/USD. Осознав, что более высокого курса не будет, экспортеры начали свои «обязательные» продажи 50% выручки, на которые находились покупатели. Последних было много, и это заставило регулятор тоже продать немного доллара с платформы Matching. Это «заморозило» курс «американца» на отметке 27,47/27,49 UAH/USD до 12.10, когда активные офера СКВ понизили цену доллара до 27,44/27,46 UAH/USD. На обеденный перерыв рынок ушел около 13.10 в сопровождении курса 27,45/27,46 UAH/USD.



Вскоре регулятор оставил рынок, а экспортеры распродали «обязательные» 50% внешнеторговой выручки. Дефицит предложения СКВ вызвало «порционное» ее подорожание, стартовавшее около 13.15 и поднявшее цену доллара до 27,47/27,50 UAH/USD по состоянию на 15.25 Киева.



Эти цены «американца» оставались действующими на опустевшем межбанке до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,47/27,50 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 27 декабря.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,4550 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,18% с 28,0672 UAH/USD до 27,4550 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 27 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.09 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 27 декабря, сменив «медвежий» тренд на «бычий». Вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, к четвергу затянувшаяся с 18 декабря коррекция уронила средневзвешенный курс доллара на 2,22% с уровня 27,8861 к 27,2678 UAH/USD. Цена «американца» обрела необходимую для покупок привлекательность



Во-вторых, выросшая гривневая ликвидность обеспечила импортеров и спекулянтов средствами для приобретения СКВ.



В-третьих, появившаяся на счетах экспортеров гривня избавила их от необходимых продаж СКВ ради гривни на текущие расходы.



В-четвертых, стараясь подороже продать обязательную часть внешнеторговой выручки, экспортеры «придерживали» ее, дожидаясь максимальных уровней цен.



В-пятых, пик налоговых платежей прошел, спрос на гривню упал, смещая интерес игроков в сторону доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 декабря понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара обрел «бычий» тренд, что, как известно, не благоприятствует ликвидности.



Во-вторых, объем притока экспортной выручки из-за рубежа понизился.



В-третьих, получив на руки гривневую ликвидность, экспортеры снизили «необязательные» продажи валюты ради гривни на текущие расходы.

