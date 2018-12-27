Дополуденное зеленое ралли на фоне гривневого изобилия сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, упавшие накануне к отметке 16,00/17,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, утром в четверг не тронулись с этой цифры.
Застывшие показатели не гармонируют с заметным ростом остатков на коррсчетах регулятора.
Меж тем, безналичный доллар прекратил расти, замерев на уровне 27,47/27,49 UAH/USD. Убедившись в исчерпании восходящего тренда, на рынке около 11.42 появились придерживавшие доселе валюту экспортеры с продажами, которые выровняли пару доллар-гривня в баланс спрос/предложение.
Пополудни, на 12.18 Киева, курс доллара на межбанке понизился стараниями продаж экспортеров, к которым присоединился и регулятор, проведя незначительную долларовую интервенцию с платформы Matching, к 27,44/27,46 UAH/USD.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,4558 UAH/USD, прибавив 17,97 коп.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 16,61 коп., на торгах четверга упал на 18,72 коп., оказавшись на уровне 27,4550 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 27-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 17,97 коп., составил 27,4558 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 27 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,25/27,28 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 09.57, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке поднялась в цене к 27,33/27,36 UAH/USD на покупках доллара импортерами.
Спустя 33 минуты, сохранив восходящий тренд, «американец» на межбанке вырос до 27,42/27,44, а к 11.07 доллар уже оказался на цифре 27,47/27,49 UAH/USD. На этот уровень СКВ привело сформировавшееся стараниями «придерживавших» валюту экспортеров доминирование спроса. У экспортеров, из-за выросшей гривневой ликвидности, на что указывал подъем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 956,6 млн. грн. к отметке 61 297,1 млн. грн., не было никакого резона торопиться с продажами СКВ ради нацвалюты на текущие расходы. Меж тем, с 11.10 Киева курс доллара на межбанке прекратил рост, оставаясь на отметке 27,47/27,49 UAH/USD. Осознав, что более высокого курса не будет, экспортеры начали свои «обязательные» продажи 50% выручки, на которые находились покупатели. Последних было много, и это заставило регулятор тоже продать немного доллара с платформы Matching. Это «заморозило» курс «американца» на отметке 27,47/27,49 UAH/USD до 12.10, когда активные офера СКВ понизили цену доллара до 27,44/27,46 UAH/USD. На обеденный перерыв рынок ушел около 13.10 в сопровождении курса 27,45/27,46 UAH/USD.
Вскоре регулятор оставил рынок, а экспортеры распродали «обязательные» 50% внешнеторговой выручки. Дефицит предложения СКВ вызвало «порционное» ее подорожание, стартовавшее около 13.15 и поднявшее цену доллара до 27,47/27,50 UAH/USD по состоянию на 15.25 Киева.
Эти цены «американца» оставались действующими на опустевшем межбанке до самого финиша сессии.
В районе отметки 27,47/27,50 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 27 декабря.
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,4550 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,18% с 28,0672 UAH/USD до 27,4550 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 27 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.09 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 27 декабря, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, к четвергу затянувшаяся с 18 декабря коррекция уронила средневзвешенный курс доллара на 2,22% с уровня 27,8861 к 27,2678 UAH/USD. Цена «американца» обрела необходимую для покупок привлекательность
Во-вторых, выросшая гривневая ликвидность обеспечила импортеров и спекулянтов средствами для приобретения СКВ.
В-третьих, появившаяся на счетах экспортеров гривня избавила их от необходимых продаж СКВ ради гривни на текущие расходы.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,49/27,52 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего «сжатия». На риски нехватки гривни указывало снижение с уровня 61 297,1 млн. грн. к отметке 56 543,2 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Думается, Казначейство, перестало «баловать» субъектов валютного рынка и прочий бизнес компенсациями НДС.
Выйдя в реальную сферу около 10.11, котировки доллара, проигнорировав динамику гривневого ресурса, поднялись к уровню 27,60/27,65 UAH/USD на фоне локального преобладания спроса.