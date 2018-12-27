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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 457458459460
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:22

Пополудни, на 12.14 Киева, курс доллара на межбанке понизился к 27,68/27,70 UAH/USD, «успокоился» и сбалансировался.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,6798 UAH/USD, прибавив 22,40 коп.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:46

К 12.40 нахлынула очередная волна «страждущих доллара». Реагируя на этот повтор, регулятор на платформе Matching выставил офера по 27,80 UAH/USD, как заметили дилеры системных коммбанков, «для особенно буйных».
На этом фоне рыночные котировки безналичного «американца» консолидировались на цифре 27,70/27,73 UAH/USD.
дядя Caша
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