Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:15

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 18,72 коп., на торгах пятницы упал на 23,33 коп., оказавшись на уровне 27,6883 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 28-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 22,40 коп., составил 27,6798 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 28 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,49/27,52 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке поднялась в цене к 27,60/27,65 UAH/USD на покупках доллара импортерами и спекулянтами, поставившими задачу конвертировать гривневые излишки в более надежную валюту.

Накануне Казначейство компенсировало НДС на 2,8 млрд. грн., и участники межбанка решили «пристроить» эти деньги, купив на межбанке доллары.



Спустя 30 минут, сохранив восходящий тренд, «американец» на межбанке вырос до 27,60/27,66, а к 10.46 доллар уже оказался на цифре 27,63/27,65. Остановка роста была вызвана ситуативным преобладанием продаж СКВ, которое уже через 7 минут сменилось доминированием покупок, поднявшим цену около 10.53 к отметке 27,65/27,68 UAH/USD. Новая волна предложения «американца» выровняла рынок в баланс спрос/предложение, позволив СКВ сузить спред до 27,65/27,67 UAH/USD к 11.05.



Относительная стабильность «продержалась» до 11.25, когда выросшая агрессивность покупателей заставила появиться на рынке регулятора, с платформы Matching продавшего $15,0 млн. по 27,70 UAH/USD. Рынок мгновенно «переварил» эту «миниинтервенцию», консолидировав цены СКВ на 27,69/27,71 UAH/USD. С этого часа на межбанке снова установилась относительная стабильность спроса и предложения, продержавшаяся до 12.35 в сопровождении более низких цен (27,68/27,70 UAH/USD).



Очередная активизация покупок доллара подняла цены последнего около 12.40 до уровня 27,70/27,73 UAH/USD. Похоже, упорное стремление спекулянтов «качнуть» рынок надоело регулятору, который не поленился с платформы Matching выставить офера по 27,80 UAH/USD для «самых буйных» игроков.

Похоже, это их успокоило, и установившись после 13.45 Киева цены «американца» на уровне 27,70/27,74 UAH/USD уже не менялись на опустевшем межбанке до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,70/27,74 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 28 декабря.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,6883 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 28 декабря гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50 годовых (с 12.10 Киева – 16,00/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 28 декабря, сохранив и углубив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, накануне, в четверг, Казначейство нарастило объемы компенсации НДС, выдав бизнесу 2,8 млрд. грн., исключив «необязательные» продажи СКВ экспортерами ради гривни на текущие расходы.



Во-вторых, часть появившейся гривневой ликвидности игроки межбанка решили конвертировать в СКВ, сформировав доминирование спроса на доллар, не имевший эквивалентного предложения.



В-третьих, нельзя сказать, чтобы НБУ не готовился к подобному сценарию торгов, накануне разместив свои депосертификаты на сумму 15,825 млрд. грн., «связав» изрядное количество гривни. Однако эти бумаги НБУ были «короткими», всего на одну ночь, overnight, не устранив насыщенность рынка гривней.



В-четвертых, рост курса безналичного «американца» был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 28 декабря понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара обрел более выраженный «бычий» тренд, что, как известно, не способствует ликвидности.



Во-вторых, объем притока экспортной выручки из-за рубежа понизился.



В-третьих, получив на руки гривневую ликвидность, экспортеры прекратили «необязательные» продажи валюты ради гривни на текущие расходы.



В-четвертых, долларовые интервенции НБУ были «скромными», не превышая $35,0 млн.

