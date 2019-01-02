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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:04
По состоянию на 12.56 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 27,48/27,52 UAH/USD.
Около 12.59 котировки доллара на межбанке не покинули эту цифру, а в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
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