Додано: Чет 03 січ, 2019 15:57

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу, 28 декабря, относительно доллара на 23,33 коп., на торгах четверга, 03 января, укрепился на 17,66 коп., оказавшись на уровне 27,5117 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 03-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 16,69 коп., составил 27,5129 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 03 января с уровней предыдущего закрытия 27,71/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке понизилась в цене к 27,52/27,58 UAH/USD на «обязательных» продажах доллара экспортерами, на счета которых пришла двойная порция внешнеторговой выручки.



Напомним, что очередная порция СКВ из-за рубежа появилась на счетах экспортеров еще в пятницу, 28-го, но ее, согласно регламенту, можно было реализовать на следующих торгах межбанка, которые состоялись лишь 03-го.

Вторая порция внешнеторговой выручки упала на счета наших экспортеров 02-го, а на следующий день вместе с первой порцией СКВ сменила тренд в безналичной паре доллар-гривня на межбанке с «бычьего» на «медвежий».



Меж тем, на торгах межбанка около 10.08, сохранив нисходящий тренд, доллар опустился к 27,52/27,55, а спустя 37 минут «американец» уже был на отметке 27,50/27,54 UAH/USD.



Коррекция безналичной СКВ приостановилась лишь около 11.33, когда курс достиг цифры 27,48/27,52 UAH/USD. Предположительно, этой остановкой доллар обязан «анонимным» покупкам НБУ. Иных покупателей на рынке, по сути, не наблюдалось, поскольку если судить по динамике остатков на транзитных и коррсчетах регулятора, упавших с отметки 51 405,6 млн. грн. к уровню 35 647,7 UAH/USD, приобретать СКВ было не на что.



До 14.10 Киева безналичная пара доллар-гривня на межбанке не покидала уровень 27,48/27,52 UAH/USD, возобновив с указанного часа нисходящий тренд, оказавшись на цифре 27,47/27,50 UAH/USD.



Не исключено, что этот «порционный» откат под занавес торгов спровоцировал уход регулятора с площадки межбанка. Эти цены «американца» оставались на уровне 27,47/27,50 UAH/USD на опустевшем межбанке действующими до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,47/27,50 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 03 января.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,5117 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,64% с 27,6883 UAH/USD до 27,5117 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 03 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.04 Киева – 16,25/17,75 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 03 января, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на валютный межбанк пришла двойная порция экспортной выручки (поступления на счета экспортеров 28 декабря и 02 января), 50% которой надо было обязательно продать.



Во-вторых, к началу января образовалось заметное сжатие гривневой ликвидности, исключавшее серьезные покупки СКВ на межбанке. Предположительно, очень много нацвалюты было «связано» ОВГЗ, доходность которых показалась бизнесу и банкам привлекательнее валютного рынка.



В-третьих, доллар с 27 декабря пребывал в «бычьем» тренде, поднявшись по средневзвешенному курсу с уровня 27,2678 к отметке 27,6883 UAH/USD, вызвав желание игроков зафиксировать прибыль, а заодно обзавестись ставшей дефицитом нацвалютой.



В-четвертых, откат курса «зеленого» безнала был поддержан аналогичной тенденцией на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 03 января повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что как известно, стимулирует ликвидность.



Во-вторых, на рынок поступила двойная порция внешнеторговой выручки, 50% которой надо было обязательно продать.



В-третьих, в торгах четверга предположительно принимал участие регулятор, выкупая долларовые излишки в свои резервы.

